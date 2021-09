VIDEO: Yeferson Cossio calificó de «payasada» la ayuda que le pidió Yina Calderón

El reconocido y polémico creador de contenido, Yeferson Cossio, se refirió al tema de la pérdida de cuenta de Instagram la empresaria Yina Calderón, quien recientemente manifestó que de todas las figuras de las redes a quienes se la cerraron, ella fue la única que no la pudo recuperar.

La empresaria expresó a través de su nueva cuenta, que la única persona que podía ayudarla para recuperar su cuenta es Cossio, quien es uno de los influencer con más seguidores en sus redes sociales.

“Solo hay una persona que me puede ayudar, pero no me ha ayudado. Yo sé que si nos juntamos él me ayuda. Se llama Yeferson Cossio. Yo no lo conozco, no conozco a su novia ni a su hermana. Si usted me ayuda a recuperar mi cuenta, le juro que le quedaré en deuda por siempre con usted”, afirmó la colombiana en un video.

Sin embargo, la respuesta de Cossio no fue lo que esperaba la empresaria, pues él manifestó que si se conocen, e incluso en algunas ocasiones han chateado vía WhatsApp para hablar de negocios.

“Con todo el respeto de Yina y sus seguidores, esto me parece una completa payasada. A ver, Yina y yo hemos hablado, tenemos el WhatsApp y de vez en cuando chateamos de negocios (…) nunca siquiera me ha insinuado que necesite ayuda, nunca”, dijo Yeferson Cossio, a través de su cuenta de Instagram luego de que un usuario le preguntara por el tema.

“Para mí, no necesita ayuda y es solo estrategia para generar polémica”, agregó el joven a su respuesta.

