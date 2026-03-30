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    Yeferson Cossio aseguró que lo del peo químico en el avión de Avianca es puro chisme y hará denuncias

    Yeferson Cossio indicó que se despertó y encontró el ‘chisme’ del avión y aseguró que contará todo y tomará acciones legales.

    Publicado por: Julian Medina

    ¿Mala racha? Tras su accidente en el Amazonas, Yeferson Cossio deberá someterse a cirugía por lesión en el brazo
    Foto: Instagram Yeferson Cossio
    Yeferson Cossio aseguró que lo del peo químico en el avión de Avianca es puro chisme y hará denuncias

    Resumen: Con un irónico "ya me inventaron otro chisme", el influenciador Yeferson Cossio desestimó la decisión de Avianca de vetarlo permanentemente por activar un gas fétido en un vuelo hacia España, un incidente que la aerolínea calificó como una grave amenaza a la seguridad y comodidad de los pasajeros. Pese a la actitud despreocupada del creador de contenido, el caso ha escalado a los estrados judiciales, sumándose a su reciente sanción de la SIC por publicidad engañosa y reabriendo el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en espacios de alta seguridad como el transporte aéreo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Lo que comenzó como una supuesta broma pesada a miles de pies de altura ha escalado a una guerra de declaraciones. Luego de que Avianca confirmara el veto permanente contra el influenciador Yeferson Cossio por el uso de un gas de fétido olor en el vuelo Bogotá-Madrid, el creador de contenido apareció en sus redes sociales con un tono de incredulidad y burla que ha encendido el debate digital.

    Desayuno con polémica

    Cossio, fiel a su estilo irreverente, escribió en sus historias. “¿Ah, cómo así? Yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme. Vea qué bueno”, afirmó entre risas, sugiriendo que las acusaciones de la aerolínea son una invención mediática o una exageración de los hechos.

    Incluso, el creador de contenido aseguró que tomará acciones legales, pero no contra la aerolínea, que nunca lo mencionó a él, sino contra las personas que han afirmado que fue él la persona involucrada.

    Yeferson Cossio aseguró que lo del peo químico en el avión de Avianca es puro chisme y hará denuncias

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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