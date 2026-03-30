Yeferson Cossio aseguró que lo del peo químico en el avión de Avianca es puro chisme y hará denuncias

Resumen: Con un irónico "ya me inventaron otro chisme", el influenciador Yeferson Cossio desestimó la decisión de Avianca de vetarlo permanentemente por activar un gas fétido en un vuelo hacia España, un incidente que la aerolínea calificó como una grave amenaza a la seguridad y comodidad de los pasajeros. Pese a la actitud despreocupada del creador de contenido, el caso ha escalado a los estrados judiciales, sumándose a su reciente sanción de la SIC por publicidad engañosa y reabriendo el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en espacios de alta seguridad como el transporte aéreo.