Yaremchuk: «Si hubiera visto una equipo que se va a Segunda, no habría venido»

Valencia, 14 sep (EFE).- El delantero internacional ucraniano Roman Yaremchuk se mostró convencido este jueves en su presentación como nuevo jugador del Valencia que el equipo tiene calidad de sobra para lograr la permanecía y también de que encontrará en este equipo el escenario que necesita para demostrar su calidad tras varios años sin brillar.

“(Que el objetivo sea la permanencia) no es algo que me guste. He visto el potencial del equipo. Si hubiera visto un equipo que se iba a Segunda no habría venido. Creo que este equipo mostrará la calidad que tiene”, afirmó el jugador cedido por el Brujas belga.

El ucraniano, que brilló en el Gante, repasó cómo han sido sus últimas campañas y lo que espera de esta nueva temporada. “Los primeros seis meses en Benfica fueron bien pero luego me lesionó, luego llegó el covid, luego estalló la guerra en Ucrania… he tenido muchos problemas, después jugué bien pero no he tenido oportunidades. Sé que tengo calidad y creo que en Valencia voy a tener la confianza y oportunidades para demostrarlo”, adelantó.

“La parte mental es lo más importante. Todo esta situación, los problemas y la guerra, hubo un momento en que rompió mi cabeza pero estas cosas me han hecho mas fuerte y mentalmente estoy fuerte”, destacó.

Preguntado por la cifra de goles que espera marcar, el internacional explicó cuál es ahora su filosofía. “A veces cuando llegaba a los equipos pensaba en marcar veinte goles y, si llegaba, todo el mundo estaba contento. Ahora voy partido a partido, si trabajo bien y si soy profesional llegarán los goles. No puedo decir lo goles que voy a marcar”, admitió.

“En el deporte lo más importante es la disciplina, no sólo en el campo, también fuera, y más aún en la Liga donde están los mejores jugadores. Si entreno fuerte e inteligente, como bien y me porto bien creo que estaré en buena forma y si no hay lesiones pienso que estaré a buen nivel”, auguró.

Yaremchuk llegó al Valencia en el último día del mercado, pero, tras viajar a Vitoria sin haberse entrenado aún con el grupo para ver desde el banquillo el choque ante el Alavés, se marchó concentrado con la selección de Ucrania y fue este miércoles cuando se reincorporó a la disciplina del equipo de Rubén Baraja.

“Eran mis primeras horas y fue muy interesante ver cómo se preparaban. Los compañeros trataban de ayudarme, perdimos pero vi mucho potencial. Muchos jugadores jóvenes pero inteligentes algunos con mas experiencia. Espero poder ayudar a que seamos mejores”, destacó.

“Me siento bien, me prepare con el Brujas, jugué algunos partidos y también he estado con la selección. Hoy ha sido la primera sesión de entrenamiento y me siento bien. Al final es una decisión del entrenador pero estoy preparado para estar en el césped”, aseguró el delantero, que dijo que ya ha hablado un poco con Baraja de lo que quiere de él.

Yaremchuk aseguró que el Valencia se interesó por él hace tiempo y que volvió a llamarle hace unos meses, pero no quiso especular sobre la próxima campaña. “Estoy centrado en esta temporada no miro mas allá de hoy, no puedo decir lo que va a pasar dentro de un año. El Valencia es un grande y quiero estar aquí, si no hubiera querido no habría venido. Quiero estar aquí”, destacó.

El director deportivo Miguel Ángel Corona dijo que será un jugador que aumentará el potencial del equipo en ataque “y ojalá el goleador también”. “Su trayectoria habla por si sola, jugando en grandes equipos y con grandes movimientos de mercado”, concluyó.

Por: EFE