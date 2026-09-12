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    Yanine Andrés Juancho desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido en el sector de Belén el día 7 de septiembre

    Publicado por: Juan Manuel

    YANINE ANDRES JUANCHO RENGIFO
    Yanine Andrés Juancho desapareció en Medellín

    Resumen: Yanine Andrés Juancho Rengifo, de 32 años de edad, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido. Según la información suministrada, la desaparición ocurrió en el sector de Belén el día 7 de septiembre de 2026.

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    Yanine Andrés Juancho Rengifo, de 32 años de edad, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido. Según la información suministrada, la desaparición ocurrió en el sector de Belén el día 7 de septiembre de 2026.

    Al momento del reporte no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición. Asimismo, no se registran datos sobre señales particulares que permitan facilitar su identificación.

    Se solicita a la comunidad permanecer atenta y, en caso de contar con información que contribuya a establecer su paradero o a esclarecer las circunstancias de su desaparición, comunicarla oportunamente a las autoridades competentes. Cualquier dato puede ser de gran importancia para apoyar su búsqueda y ubicación.

    1 BOLETIN YANINE ANDRES JUANCHO RENGIFO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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