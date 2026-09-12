Yanine Andrés Juancho desapareció en Medellín

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Resumen: Yanine Andrés Juancho Rengifo, de 32 años de edad, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido. Según la información suministrada, la desaparición ocurrió en el sector de Belén el día 7 de septiembre de 2026.

Yanine Andrés Juancho Rengifo, de 32 años de edad, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido. Según la información suministrada, la desaparición ocurrió en el sector de Belén el día 7 de septiembre de 2026.

Al momento del reporte no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición. Asimismo, no se registran datos sobre señales particulares que permitan facilitar su identificación.

Se solicita a la comunidad permanecer atenta y, en caso de contar con información que contribuya a establecer su paradero o a esclarecer las circunstancias de su desaparición, comunicarla oportunamente a las autoridades competentes. Cualquier dato puede ser de gran importancia para apoyar su búsqueda y ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes