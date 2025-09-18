Yandel regresa a Colombia y sorprende con majestuoso concierto sinfónico en Bogotá

Fotografía cedida por Óscar Mena donde aparece el artista puertorriqueño Yandel que lleva sus estudios musicales desde la ciudad de Orlando (Florida), EFE/Óscar Mena

Resumen: Yandel, el legendario artista de reggaetón, llevará su espectáculo 'Yandel Sinfónico' al Movistar Arena de Bogotá el 28 de noviembre. La preventa de boletos inicia el 19 de septiembre y la venta general el 22.

Yandel, el pionero del reggaetón y una de las voces más emblemáticas del género, se prepara para marcar un hito en su carrera con la presentación de su show ‘Yandel Sinfónico’ en Colombia. Esta innovadora propuesta fusiona su estilo inconfundible con la majestuosidad de una orquesta sinfónica en vivo, prometiendo una experiencia musical única en su tipo.

El concierto, que representa una nueva etapa en la trayectoria del artista puertorriqueño, se celebrará el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. En esta noche, la fuerza del reguetón se elevará a nuevas dimensiones, transformando los grandes éxitos de Yandel en versiones sin precedentes gracias a la sonoridad de instrumentos sinfónicos.

Con una carrera de más de dos décadas, Yandel se ha consolidado como una figura fundamental del reggaetón, tanto en su etapa con el dúo Wisin & Yandel como en su exitosa trayectoria en solitario. Ha acumulado múltiples éxitos y reconocimientos, incluyendo un reciente Latin AMAs Pioneer Award 2024 y nominaciones en los Latin GRAMMYs. Su álbum Resistencia incluye temas como “Yandel 150” con Feid, que alcanzó el primer lugar en importantes listas.

La llegada de este formato sinfónico a Colombia, de la mano de la productora Breakfast Live, demuestra la capacidad de la música urbana para explorar escenarios inesperados y de alto nivel artístico. El público de Bogotá será testigo de una noche irrepetible, en la que la innovación, el arte y la pasión se unirán para crear un concierto que, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva.

Detalles del Show y Boletería

El concierto de Yandel Sinfónico se realizará el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. La edad mínima para ingresar es de 18 años, con una zona habilitada para menores de 16 años en adelante.

La venta de boletas se organizará de la siguiente manera:

Preventa exclusiva Movistar: Del 19 de septiembre a las 11:00 a.m. hasta el 22 de septiembre a las 10:59 a.m.

Venta general: A partir del 22 de septiembre a las 11:00 a.m.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de www.tuboleta.com.

Yandel regresa a Colombia y sorprende con majestuoso concierto sinfónico en Bogotá