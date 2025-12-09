Yancelly Ramírez desapareció en el municipio de Venecia

Resumen: Yancelly Ramírez Seguro, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 5 de agosto de 2025. Su desaparición ocurrió en el municipio de Venecia, específicamente en el corregimiento de Bolombolo, Antioquia .

La joven presenta una contextura delgada y un rostro de forma ovalada. Su piel es de color claro y no se registra ninguna particularidad facial destacada. Además, no posee barba ni bigote, y no se cuenta con datos específicos sobre la forma de su nariz o particularidades en sus orejas.

En cuanto a sus características físicas visibles, Yancelly tiene el cabello liso, de longitud mediana y color castaño oscuro, sin particularidades adicionales. Sus ojos son de color café, de tamaño mediano.

