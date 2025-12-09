Menú Últimas noticias
    Yancelly Ramírez desapareció en el municipio de Venecia

    Fue reportada como desaparecida el 5 de agosto de 2025, específicamente en el corregimiento de Bolombolo

    Publicado por: Juan Manuel

    Yancelly Ramírez desapareció en el municipio de Venecia

    Yancelly Ramírez Seguro, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 5 de agosto de 2025. Su desaparición ocurrió en el municipio de Venecia, específicamente en el corregimiento de Bolombolo, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Yancelly Ramírez Seguro, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 5 de agosto de 2025. Su desaparición ocurrió en el municipio de Venecia, específicamente en el corregimiento de Bolombolo, Antioquia.

    La joven presenta una contextura delgada y un rostro de forma ovalada. Su piel es de color claro y no se registra ninguna particularidad facial destacada. Además, no posee barba ni bigote, y no se cuenta con datos específicos sobre la forma de su nariz o particularidades en sus orejas.

    En cuanto a sus características físicas visibles, Yancelly tiene el cabello liso, de longitud mediana y color castaño oscuro, sin particularidades adicionales. Sus ojos son de color café, de tamaño mediano.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


