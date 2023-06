in

Luego de su ruptura con Anuel AA, Yailin se dedicó a su carrera musical, a sus seguidores y a Cattleya, la hija producto de esa relación «tormentosa», aunque muchos se atreven a decir que vivió el karma de lo que le produjeron a Karol G, ahora la respaldan en su decisión de sacar adelante a su hija sola y demostrar lo valiosa que es.

«Ahora prefiero estar sola… Vivirás el karma de lo que hiciste», dice Yailin en el video donde entona un adelanto de su nueva canción.

Los internautas y seguidores de ambos artistas, incluso de Karol G, no dejaron pasar el momento y reaccionaron de inmediato.

» Quiero comentar tanto que mejor no lo hago. ¡QUE DURA! ‍✨» » La gente tiene que aprender a interpretar, ella no le esta rogando ni tirandole a otra mujer… es directamente para un hombre que la daño y uso al igual que a las otras de palanca, y cuando ella necesito su apoyo le dio la espalda y la pone en vergüenza con su ruego a una mujer que encima lo sigue aqueroseando y humillando. Creo que es una canción verdaderamente real que habla de la verdadera cara de un hombre egoístas y que vive solo para usar a sus mujeres de juguetes aun y con sus beneficios colaterales. Dura @yailinlamasviralreal no dejes nunca de creertela y nunca la mirada hacia el suelo, siempre hacia el cielo… recuerda que esta experiencia es parte de las pruebas que pone la escuela de la vida.» » Adelante, el malo es otro y el karma lo vivirá», dicen algunos de los comentarios compartidos en su post.

