[FOTO] Yailin, la novia de Anuel, se robó las miradas con particular detalle

in

Yailin ‘la más viral’, llamó de nuevo la atención de sus seguidores con una particular foto donde se mostró con ropa interior pero los usuarios de las redes no perdonan ni una y se percataron del particular detalle de la fotografía.

En la nueva publicación la cantante aparece en ropa interior, pero posando desde lo que parece ser una alfombra y dejando a la vista sus atributos. La cinturita y la retaguardia resaltan tras haberse tomado la foto frente al espejo de la habitación, en la que también se observa un gran telescopio.

También le puede interesar…

Es un macho enérgico y juguetón que convive con otros animales y ama a los niños. https://t.co/l0pAR4bvUH — Minuto30.com (@minuto30com) March 31, 2022

Aunque la dominica recibió elogios por su gran figura, algunos se percataron que al hacer zoom en su zona intima se le pueden ver algunos vellos y también parece sin una pierna.

Yailin llama la atención con su nueva fotografía.

«No hagan zoom, la tiene pelua», «Uy no mor, depílese eso», «Y su otra pierna??», «Anuel la dejo sin pierna😩», son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Para leer mas noticias, clic aquí.