Yailin la Más Viral, esposa de Anuel AA y quien se encuentra en embarazo, habría peleado con una presentadora de televisión en una peluquería. Según se supo, la rapera habría terminado con las extensiones de cabello de su oponente en la mano.

La pelea se habría presentado con la presentadora de televisión Mey Feliz, quien interpuso una demanda contra la dominicana y su hermana por agresión.

Los hechos ocurrieron en un centro estético en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el pasado 19 de enero. En el ataque contra la comunicadora, también estuvo involucrada ‘Mami Kim’ cuñada de Anuel AA.

Según se relató en el medio de comunicación de República Dominicana, Listín Diario, Mey Feliz aseguró que la intérprete Yailin la increpó y tras una breve discusión la mujer en embarazo le lanzó un celular a la cabeza.

La comunicadora informó que para defenderse y, teniendo conocimiento que la artista se encontraba en estado de embarazo, solo la tomó de las manos para así evitar generar daño físico alguno que afectara al bebé.

El medio de comunicación internacional reveló que Yailin «también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños y me aruñaban».

En las pruebas médicas y judiciales publicadas se informa también que Yailin ratificó haber sido agredida físicamente pero a pesar de los reclamos de la comunicadora, la artista dominicana ‘Yailin la Más Viral’ no se ha pronunciado sobre este episodio.

