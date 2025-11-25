Menú Últimas noticias
    Yacky Chan debuta en el Sushi Master con el ‘Chicharoll’: una fusión entre Asia y Antioquia

    Somos Belisario llega al Sushi Master con el Chicharoll de Yacky Chan, una fusión de sabores asiáticos y paisas con meta de 18 mil ventas.

    Publicado por: Julian Medina

    Cortesía
    Resumen: El Grupo Empresarial Somos Belisario participa por primera vez en el Sushi Master con su restaurante Yacky Chan y el lanzamiento del "Chicharoll". Este plato fusiona la cocina asiática con ingredientes antioqueños como chicharrón, maduro, guandolo y aguardiente. Disponible hasta el 30 de noviembre en las sedes de El Tesoro y Provenza, la marca proyecta vender 18.000 unidades, buscando liderar el mercado del sushi mediante una propuesta que resalta la identidad local y la creatividad gastronómica.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Grupo Empresarial Somos Belisario hace su entrada oficial al Sushi Master, la competencia gastronómica más grande de Colombia organizada por Tulio Recomienda. A través de su marca Yacky Chan, el grupo busca conquistar el paladar de los paisas y convertirse en un referente del sushi en el país con una propuesta arriesgada y local: el “Chicharoll”.

    Una apuesta por la identidad ‘Paisiática’

    Para su primera participación en el certamen, la marca ha diseñado un rollo que narra la historia de su personaje insignia: un “parcerito paisiático” que combina la técnica japonesa con la tradición antioqueña.

    El “Chicharoll” se presenta como una experiencia sensorial que mezcla lo mejor de dos mundos. Su composición base incluye camarón, queso Philadelphia y aguacate, pero su verdadera identidad reside en los “toppings” y salsas que evocan los sabores típicos de la región:

    Cobertura: Platanito maduro y chicharrón toteado.

    Salsas: Gel de guandolo y una jalea de panela con guaro.

    Meta comercial: Con esta innovación culinaria, que estará disponible hasta el 30 de noviembre en las sedes de El Tesoro y Provenza, el grupo proyecta la venta de 18.000 unidades en tan solo seis días.

    Estrategia de expansión

    La participación en el Sushi Master no es solo un evento culinario para Somos Belisario, sino una jugada estratégica. El objetivo es visibilizar la creatividad y el oficio de sus marcas ante una audiencia masiva, fortaleciendo la industria gastronómica local. El “Chicharoll” busca conectar emocionalmente con los comensales al ofrecer un bocado que, según sus creadores, “sabe a calle, a parche y a Antioquia“, posicionando al grupo como un líder innovador en el sector.


