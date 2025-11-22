¡Ya van cinco! En Valparaiso estarían envenenando perritos y en video quedó

Resumen: Las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de las mascotas en el municipio.

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha manifestado su preocupación y ha activado a las autoridades tras recibir una grave denuncia ciudadana sobre el envenenamiento de perros en el barrio La Trinidad del municipio de Valparaíso, Antioquia.

La comunidad, en vieo publicado en X, ha solicitado ayuda urgente, señalando que ya se han registrado cinco casos de perros envenenados en el sector, lo que ha generado alarma entre los habitantes y dueños de mascotas.

El Gobernador informó estar «muy atento a este caso» e indicó que ya se encuentra en comunicación con la Alcaldía municipal. Además, ha puesto en conocimiento la situación a la dirección de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia y a la Policía Colombia para investigar los hechos y dar con los responsables de estos actos crueles.

