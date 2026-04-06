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    ¡Ya vamos a llegar! El hombre regresa a la luna «y hoy pasa por un ladito»: Véalo EN VIVO

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    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ya vamos a llegar! El hombre regresa a la luna «y hoy pasa por un ladito»: Véalo EN VIVO

    Resumen: La NASA ha habilitado un canal de transmisión directa desde la nave Orion. Es una experiencia inmersiva, sin comentarios, diseñada para que el espectador sienta el silencio y la majestuosidad del espacio

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Estamos ante uno de los momentos más emocionantes del siglo XXI. Este lunes 6 de abril de 2026, la humanidad vuelve a fijar su mirada en las estrellas con un hito que redefine nuestra capacidad de exploración.

    La misión Artemis II de la NASA está a punto de completar sus fases más críticas, marcando el regreso de seres humanos a las cercanías de la Luna después de más de cinco décadas.

    La nave espacial Orion está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Este lunes, la misión Artemis II alcanzará sus hitos más significativos, llevando a cuatro astronautas a una distancia y una perspectiva que nuestra especie no experimentaba desde la era Apolo.

    El mundo entero contiene el aliento mientras la Orion ejecuta maniobras de alta precisión en el entorno lunar, preparando el camino para el próximo gran paso: el descenso en la superficie del polo sur de la Luna.

    Los 3 momentos clave de este lunes:

    Máxima Aproximación Lunar: La cápsula Orion realizará su sobrevuelo más cercano a la superficie de la Luna, permitiendo una observación detallada de los cráteres y la geología lunar con tecnología de 2026.

    Récord de Distancia: En el transcurso del día, la misión alcanzará su punto más alejado respecto a la Tierra, superando los límites alcanzados por cualquier nave diseñada para humanos en el pasado.

    Transmisión Inédita: Por primera vez, contamos con la tecnología para recibir imágenes en alta definición de la Tierra y la Luna simultáneamente desde la órbita profunda.

    Sigue el minuto a minuto EN VIVO

    La NASA ha habilitado un canal de transmisión directa desde la nave Orion. Es una experiencia inmersiva, sin comentarios, diseñada para que el espectador sienta el silencio y la majestuosidad del espacio.

    ⚠️ Nota para los espectadores: > * Pantalla Azul: Significa pérdida temporal de señal o que el ancho de banda se está usando para datos críticos de la misión.

    Pantalla Negra: El vehículo se encuentra en la cara oculta de la Luna o en zona de oscuridad espacial.

    MIRA LA TRANSMISIÓN DE LA NASA AQUÍ – CANAL OFICIAL ARTEMIS II

    ¿Por qué importa este 6 de abril?

    No es solo un vuelo de prueba; es la validación de que la humanidad tiene la tecnología para ser una especie multiplanetaria. Lo que ocurra hoy con la Orion determinará el calendario para que los humanos vuelvan a pisar el polvo lunar en los próximos dos años y, eventualmente, establezcan una base permanente.

    Desde Minuto30, celebramos este avance científico. Mientras en la Tierra discutimos sobre fronteras y política, allá arriba, la Orion nos recuerda que todos compartimos un mismo “punto azul pálido”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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