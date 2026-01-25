¡Ya tiene la camiseta! Marino Hinestroza adelanta los exámenes médicos para Vasco da Gama

Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Publicado por: SoloDuque

    El extremo colombiano aterrizó en territorio brasileño en la madrugada de este domingo 25 de enero para someterse a los exámenes médicos de rigor

    Minuto30.com .- Lo que era un rumor en los últimos días se ha confirmado este domingo. El club brasileño Vasco da Gama anunció oficialmente que ha llegado a un acuerdo con Atlético Nacional para el traspaso del atacante Marino Hinestroza. El jugador, que se había destacado por su velocidad y desborde en el conjunto “verdolaga”, inicia así un nuevo capítulo en su carrera profesional en una de las ligas más competitivas del continente.

    El extremo colombiano aterrizó en territorio brasileño en la madrugada de este domingo 25 de enero para someterse a los exámenes médicos de rigor. Una vez superadas las pruebas físicas, Hinestroza procederá con la firma de los contratos y los trámites burocráticos finales para ser presentado como el nuevo refuerzo del “Gigante da Colina”.

    El salto al Brasileirão: Un reto para Hinestroza

    Marino Hinestroza llega a Vasco da Gama en un momento clave para el club de Río de Janeiro, que busca fortalecer su zona ofensiva para las competencias de 2026. Con su capacidad para jugar por las bandas y su agilidad en el uno contra uno, el atacante nacido en Cali espera adaptarse rápidamente al exigente ritmo de juego del fútbol brasileño.

    Origen: Atlético Nacional (Colombia).

    Destino: Vasco da Gama (Brasil).

    Estado: En exámenes médicos.

    La salida de Hinestroza representa una baja sensible en el esquema de Nacional, que pierde a un jugador con gran proyección y capacidad de desequilibrio. Sin embargo, el acuerdo económico entre ambos clubes beneficiaría las finanzas del equipo antioqueño, permitiéndole buscar nuevas opciones en el mercado de pases actual o potenciar sus divisiones menores.

    En Brasil si quieren a Marino

    La prensa brasileña ya destaca la llegada del colombiano como una apuesta estratégica de la dirigência de Vasco, que ha puesto los ojos en el talento joven de la liga colombiana en ventanas de transferencias anteriores.

    Se espera que el anuncio formal con fotos de la firma y la camiseta del club carioca se realice en las próximas horas, una vez concluyan satisfactoriamente los exámenes en el departamento médico del club. Hinestroza se une así a la legión de colombianos que han vestido la histórica camiseta de Vasco da Gama.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


