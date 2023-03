Ya son cuatro los casos, aplicación de transporte acumula fila de abusos sexuales en Bogotá

Cuatro víctimas en poco tiempo por ataques sexuales está generando inseguridad en los ciudadanos. Las denuncias recurrentes a medios de transporte de Bogotá se las lleva la aplicación Picap.

El último reporte ocurrió el viernes 3 de marzo a una joven de 20 años. “El tipo arrancó y al comienzo vio normal el recorrido, pero mientras más avanzaba se daba cuenta de que la estaba perdiendo”, dijo la mamá de la víctima.

Otro caso se dio el 20 de febrero, una mujer denunció que el conductor de la aplicación se desvió del camino y la llevó a una zona apartada del municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Cuando pararon, la amenazó para que entregará sus pertenencias y la abusó sexualmente. Cuando terminó el acto, la mujer salió corriendo hasta que encontró a una pareja que finalmente la auxilió y la llevó hasta la Policía.

Una tercera víctima está llevando un proceso legal y todo su testimonio es material de investigación. Por último, la cuarta víctima fue una joven de 20 años: “Yo solicité un servicio, pero el conductor me llevó hacia una zona desolada, un potrero. Allí me intentó quitar el pantalón y los zapatos, pero me salvó la correa porque no sabía cómo abrirla. Como yo empecé a gritar me empezó a pegar con su casco en la cara”.

¿Qué ha dicho la aplicación Picap?

En un comunicado de prensa, la aplicación se pronunció sobre los casos de hurto y amenaza de violación sexual por parte de los conductores de Picap.

“En Picap, como marca, nos pronunciamos, lamentando lo sucedido, repudiamos todo acto de acoso y/o violencia sexual del cual sean víctimas nuestros usuarios y usuarias. Hemos suspendido de manera inmediata la cuenta del piloto asociado a la app” , sostuvo la empresa en el comunicado de prensa.

Además, agregaron que están trabajando de la mano con las autoridades brindándoles toda la información pertinente sobre los conductores.

