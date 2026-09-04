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    «Ya se fue quien los quería»: Fico Gutiérrez celebra la caída de alias «Bendito Menor» y elogia al gobierno de De La Espriella

    En un mensaje dirigido directamente al jefe de Estado, Fico celebró la neutralización del cabecilla de ‘Los Pachencas’

    Publicado por: SoloDuque

    Bendito menor y su pareja fueron abatidos por las autoridades en Riohacha, la madrugada de este 4 de septiembre
    Bendito menor y su pareja fueron abatidos por las autoridades en Riohacha, la madrugada de este 4 de septiembre
    «Ya se fue quien los quería»: Fico Gutiérrez celebra la caída de alias «Bendito Menor» y elogia al gobierno de De La Espriella

    Resumen: El alcalde de Medellín felicitó al presidente de la República y a la Fuerza Pública por el operativo en La Guajira. Además, lanzó una dura pulla política asegurando que "ya se fue quien defendía y protegía" a las estructuras ilegales.

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    Minuto30.com .- El contundente operativo de la Policía Nacional que terminó con la vida de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y su pareja, alias ‘La Bebesita’, sigue generando eco en las más altas esferas políticas del país. El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, no ocultó su satisfacción por el resultado de la ofensiva estatal y se pronunció fuertemente a través de sus redes sociales.

    En un mensaje dirigido directamente al jefe de Estado, el mandatario local celebró la neutralización del cabecilla de ‘Los Pachencas’, a quien catalogó como «uno de los peores criminales que retaban al Estado Colombiano». Asimismo, Gutiérrez extendió un reconocimiento especial a la labor articulada de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en este golpe al crimen organizado.

    «Cuando se quiere, se puede»: El dardo político de Fico

    Más allá de las felicitaciones institucionales, el pronunciamiento del alcalde de Medellín estuvo cargado de un profundo mensaje político que respalda la actual estrategia de seguridad del Gobierno y marca un fuerte contraste con la administración nacional anterior.

    Para Gutiérrez, el éxito de este operativo en Riohacha demuestra que «cuando se quiere, se puede», y celebró el cambio de postura del Estado frente al accionar de los grupos armados: «Se descongelaron las acciones en contra de los criminales», afirmó el mandatario.

    El mensaje subió de tono cuando el alcalde paisa lanzó una clara y directa pulla política, refiriéndose al trato que habrían recibido las estructuras delincuenciales en el pasado reciente:

    «Que se tengan duro los criminales, ya se fue quien los defendía y protegía. Que caigan todos y que Colombia viva en paz», sentenció Gutiérrez en su cuenta de X (antes Twitter).

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    Las declaraciones del alcalde se alinean con la ofensiva de seguridad impulsada por el presidente Abelardo De La Espriella, la cual, según reportes oficiales, ya deja más de 30 combatientes abatidos en las últimas semanas, enviando un mensaje de cero tolerancia frente al crimen en todo el territorio nacional.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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