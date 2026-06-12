Resumen: Atlético Nacional oficializó la salida del director técnico Diego Arias mediante un comunicado de agradecimiento, una decisión que ha sido duramente criticada por llegar de manera tardía y significar la pérdida total del primer semestre deportivo de la institución. Al sostener un proceso sin respuestas ni resultados hasta el límite, la dirigencia sacrificó la primera mitad del año y dejó al equipo sin margen de maniobra, obligando ahora al club a buscar a contrarreloj un nuevo cuerpo técnico que intente enderezar el camino y reestructurar el proyecto deportivo de cara al segundo semestre.

¡Ya pa’ qué! Después de quedar eliminados de todo, por fin Nacional anunció la salida de Diego Arias

Atlético Nacional finalmente cortó el hilo. A través de un comunicado oficial, la institución antioqueña anunció que Diego Arias no va más como director técnico del equipo profesional masculino. Sin embargo, la noticia no ha sido recibida con alivio, sino con una profunda autocrítica en el entorno verdolaga: el relevo llega con el daño ya hecho, consolidando el primer semestre del año como un absoluto e irrecuperable fracaso.

El adiós protocolario de la dirigencia

En la interna del club prefirieron despedir al entrenador antioqueño resaltando sus cualidades humanas y la armonía que mantuvo con el grupo de jugadores durante su gestión:

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, reza el comunicado emitido por la entidad.

Una decisión tan tardía como costosa

Más allá de la diplomacia del papel, la realidad deportiva es inapelable. El gran cuestionamiento que recae sobre la junta directiva de Atlético Nacional es la extrema lentitud para tomar una decisión que parecía inevitable desde hace semanas. Al estirar un proceso que no mostraba respuestas futbolísticas ni resultados, la dirigencia permitió que el equipo deambulara sin rumbo, tirando a la basura todo un semestre de competencia.

En el fútbol de alta exigencia, la falta de reacción se paga con eliminación y pérdida de prestigio. Sostener a Arias hasta este punto dejó al club sin margen de maniobra, con la plantilla golpeada anímicamente y con una afición indignada que vio cómo se desperdiciaron meses valiosos de trabajo que pudieron servir para consolidar una idea de juego real.

El futuro: apagar el incendio para la segunda mitad del año

Con el agua al cuello y la obligación de recomponer el camino de manera inmediata, las directivas confirmaron que ya se encuentran buscando al sustituto para el banquillo técnico.

El club informó que ya «avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre», y enfatizó que el nombre del nuevo estratega será comunicado únicamente a través de sus canales oficiales cuando esté completamente cerrado.

A Atlético Nacional ahora solo le queda correr contra el reloj para diseñar un proyecto serio desde cero, con la lección aprendida de que en un equipo grande, reaccionar tarde es exactamente lo mismo que fracasar.

¡Ya pa’ qué! Después de quedar eliminados de todo, por fin Nacional anunció la salida de Diego Arias