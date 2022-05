Por el paro armado ya no hay gas natural en Urabá

in

EPM confirmó este viernes 6 de mayo que por la alteración del orden público ya hay desabastecimiento de gas en Urabá, norte de Antioquia y algunos puntos del oriente y suroeste. ¿Por qué?

Al revelar la situación, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, precisó, «no es solamente en Urabá, estamos teniendo problemas para llegar a muchos municipios, y yo creo que ustedes han visto las imágenes que no es una preocupación: que digamos venga, nos dio un poco de temor, no vayamos; para que EPM decida suspender el suministro es porque las condiciones de seguridad no lo permiten, nosotros ya tenemos vehículos nuestros que han sido objetos de ataques».

Y añadió, «nosotros quisiéramos tener el acompañamiento, la seguridad por parte de las fuerzas militares y policiales de ir pero entendemos que el contexto es muy complejo, nosotros si le pedimos entendimiento a cada uno de nuestros usuarios», complementó el funcionario.

¿Qué sucede con el suministro del gas en Antioquia?

Diego Montoya, vicepresidente de Gas EPM, en rueda de prensa, también explicó a qué se debe el desabastecimiento del gas en estas zonas de Antioquia.

El Vicepresidente explicó, «llevamos el gas a través de vehículos, que los suministramos en diferentes puntos de abastecimiento del tubo y nuestros vehículos se desplazan a cada una de las comunidades, llegan a las plantas regasificadoras y empieza a distribuirse el gas, esos vehículos en estos momentos por seguridad tienen dificultad para movilizarse como todo otro tipo de vehículos en el departamento».

Desde EPM indicaron a los usuarios que están monitoreando los canales de información de la empresa para que estén enterados de cuáles son los municipios que se podrán ver afectados por la falta del suministro de gas.

Dato: En Urabá, ya están sin el servicio en Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y Necoclí.

