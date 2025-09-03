¡Ya nacio! Cintia Cossio y Jhoan López anuncian la llegada de su bebé con emotivas fotos familiares

Resumen: Cintia Cossio y Jhoan López han dado la bienvenida a su segundo hijo. Aunque el nacimiento ocurrió el 1 de septiembre, la pareja compartió la noticia dos días después a través de emotivas fotos y videos en Instagram. Jhoan documentó el proceso hasta la cesárea, mientras que Cintia aclaró que la demora en el anuncio se debió a su recuperación. La reacción de sus seguidores fue de gran apoyo, al igual que la de su hermano Yeferson Cossio, quien pospuso un viaje para estar con ellos. El nacimiento del bebé marca el inicio de un nuevo capítulo familiar, fortaleciendo la conexión de la pareja con su audiencia al compartir un momento tan íntimo.

La reconocida creadora de contenido Cintia Cossio sorprendió a sus más de siete millones de seguidores en Instagram al anunciar el nacimiento de su segundo hijo junto a Jhoan López. Aunque el pequeño llegó al mundo el pasado 1 de septiembre, la noticia se dio a conocer en la mañana de este 3 de septiembre, generando una ola de felicitaciones y reacciones en redes sociales.

El anuncio se hizo público a través de un emotivo carrusel de fotos que capturó los primeros instantes de la familia con el recién nacido. En las imágenes, se puede ver a Cintia, a Jhoan y a su hijo mayor, Thiago, quien no ocultó su emoción al recibir a su nuevo hermanito.

Jhoan López, por su parte, publicó un video en el que documentó la llegada al hospital, la espera y la preparación para la cesárea. El clip ofreció una mirada mas personal a los momentos previos al nacimiento, capturando la mezcla de nervios y alegría que la pareja sintió antes de conocer a su hijo.

El tío del recién nacido, Yeferson Cossio, se sumó a la celebración con varias fotografías en sus redes sociales, acompañadas del tierno mensaje: «Bienvenido a la familia… ya nació el sobrinito».

Cintia respondió a su gesto con un conmovedor agradecimiento, destacando el amor y apoyo incondicional de su hermano: «gracias por posponer tu viaje unos días solo para poder estar conmigo en este momento tan importante».

Horas después del anuncio, la influencer se dirigió a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde explicó que se encontraba en recuperación. «Aunque me preparé mucho para parto natural, no todo en la vida es como uno quiere, sino como mejor le conviene a la salud de la madre y del bebé. Lo importante es que ambos estamos 10/10», compartió Cintia.

Con la llegada del nuevo miembro a la familia, Cintia Cossio y Jhoan López inician una nueva etapa en sus vidas, ahora como una familia de cuatro.