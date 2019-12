Llega a Colombia una nueva forma de jugar Bingo online

El bingo es un juego muy popular y una manera muy divertida de disfrutar el tiempo libre, en familia o con amigos, especialmente en Colombia donde ya es una de las tradiciones familiares.

Desde este momento ya cuentas con la posibilidad de jugar el bingo de manera online con la plataforma de Wplay.co.

El bingo online mantiene la experiencia de la mecánica tradicional, donde podrás jugar con todos los usuarios registrados en Wplay.co y participar por increíbles premios.

Si estás decidido a jugar, no dudes en consultar toda la información sobre las diferentes salas de bingo disponibles en la misma página web o con sus agentes en el chat online, el cual estará disponible 24 horas para que disfrutes de los beneficios que te ofrece Wplay.co.

Esta nueva vertical te ofrece diferentes salas divididas en temáticas. Por ejemplo, las salas de los equipos del fútbol profesional colombiano patrocinados por Wplay.co (Sala tiburón, Sala Verdolaga, Sala Poderosa, etc).

Además, este software de bingo automático te permite vivir una experiencia única, donde la diversión es su principal atractivo. Ingresando a Wplay.co encontrarás el bingo de 75 Balotas y la programación de los sorteos para que disfrutes el que prefieras.

En las diferentes salas de bingo tendrás la programación para disfrutar de un sorteo cada media hora. Estos sorteos no se repetirán entre salas, buscando una mayor oferta cada vez que ingreses al bingo. Los bingos son paramutuales, es decir, que en un sorteo pueden salir varios ganadores, repartiendo así el valor del premio entre el total de ganadores.

En cada sorteo se encuentra la información general: precio por cartón, valor actual del premio y hora de inicio del sorteo. Podrás comprar un máximo de 200 cartones y los premios podrán ser premios fijos garantizados o porcentuales. Al ser un bingo automático no necesitarás estar online hasta que finalice la partida, ya que los sorteos que estén en el historial podrás repetirlos.

¿Cómo me registro para empezar a jugar Bingo en wplay.co?

Para acceder a los sorteos disponibles en el Bingo de Wplay.co deberás tener una cuenta disponible en Wplay.co. Si aún no estás registrado y no sabes cómo hacerlo, podrás consultar nuestros videos tutoriales o comunicarte con los agentes de servicio al cliente que encontrarás disponibles todo el día en la plataforma.

Una vez tengas tu cuenta de usuario y hayas iniciado sesión en Wplay.co deberás ingresar a la vertical de Bingo ubicada en la parte superior del sitio web. A continuación, se abrirá una ventana donde podrás visualizar las diferentes salas de bingo junto con los sorteos disponibles para participar. En esta pestaña podrás conocer en detalle las características del bingo como tipo, precio del cartón, premio actual, y hora de inicio de sorteo.

Si deseas participar deberás tener saldo disponible en tu cuenta o podrás recargar en los puntos de venta autorizados o pasarelas de pago online.

Para mayor información detallada sobre cómo comprar cartones, premios y objetivos y mecánicas del juego, puedes ingresar AQUÍ