¡Ya le dieron ya le dieron! En video quedó: Habrían dado de baja en Magdalena Medio a alias ‘Richard Suárez’, cabecilla de las disidencias farc

Minuto30.com .- La noche de este martes 14 de octubre circulan videos y rumores sobre la neutralización de alias ‘Richard Suárez’, un cabecilla de alto valor dentro del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC.
‘Suárez’ al parecer era una figura clave dentro de la estructura, fungiendo como financiero del Frente 33 de las FARC. Su neutralización se produjo, según versiones extaoficiales, durante un combate directo con el grupo guerrillero rival, el ELN.
Dicen que ‘Richard Suárez’ era señalado como el responsable directo de orquestar la guerra que actualmente sostienen el ELN y las disidencias de las FARC en la convulsionada región del Catatumbo.
Este hecho representa un duro golpe a la línea de mando y a las finanzas del Frente 33 y podría tener implicaciones directas en la dinámica del conflicto armado en el Catatumbo.
