¡Ya le dieron ya le dieron! En video quedó: Habrían dado de baja en Magdalena Medio a alias ‘Richard Suárez’, cabecilla de las disidencias farc

Resumen: Este hecho representa un duro golpe a la línea de mando y a las finanzas del Frente 33 y podría tener implicaciones directas en la dinámica del conflicto armado en el Catatumbo.