Resumen: El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo no solo estudia a su rival de turno, sino que ya mira de reojo el cuadro del torneo

Ya hay fecha y hora para el próximo partido de Colombia en el Mundial

Minuto30.com .- El sueño mundialista entra en su fase definitiva; la fase de grupos es historia y ahora comienza el verdadero «mata a mata» en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras asegurar el primer puesto del Grupo K con autoridad, la Selección Colombia ya conoce a su próximo rival y tiene la mira puesta en avanzar a los anhelados octavos de final.

Los cruces han determinado que la Tricolor deberá enfrentarse a la siempre física y aguerrida selección de Ghana, equipo que logró su clasificación como tercero del Grupo L.

Coordenadas del partido: ¡Prográmese!

Para que ningún aficionado se pierda este decisivo encuentro, la organización ya ha definido la programación oficial. El choque de los cafeteros será el encargado de bajar el telón de esta emocionante fase del torneo.

Fecha: Próximo viernes.

Hora: 8:30 p. m.

Instancia: Dieciseisavos de final (último partido de esta ronda).

El panorama hacia los octavos de final

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo no solo estudia a su rival de turno, sino que ya mira de reojo el cuadro del torneo. El camino hacia las rondas finales está trazado y la Tricolor ya sabe quiénes son sus posibles oponentes en caso de superar el obstáculo africano.

¿Qué pasa si Colombia gana?

Si la Selección logra imponerse ante Ghana y conseguir su tiquete a la siguiente ronda, se medirá en los octavos de final frente al ganador de la llave europea-africana conformada por Suiza y Argelia.

¡La ilusión de todo un país sigue intacta!