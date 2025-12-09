Ya hay fecha para la final de la Copa Betplay: Así se jugará

Minuto30.com .- La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR ha hecho oficial la programación para la gran Final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, que en esta edición será protagonizada por el esperado Clásico Paisa.

Fechas Definidas

Los duelos de ida y vuelta que enfrentarán a los dos equipos de Antioquia se disputarán en las siguientes fechas:

Partido de Ida: 13 de diciembre de 2025

Partido de Vuelta: 17 de diciembre de 2025

Localías Invertidas

El orden de las localías ha quedado definido de la siguiente manera:

Atlético Nacional jugará como local en el partido de ida (13 de diciembre).

Independiente Medellín (DIM) será el anfitrión en el partido de vuelta (17 de diciembre).

Ambos equipos paisas, Atlético Nacional e Independiente Medellín, lucharán por la gloria y el título de la Copa Colombia en esta emocionante instancia final.