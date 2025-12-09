Minuto30
    ¡La fecha más esperada! Arranca la jornada de clásicos del fútbol profesional colombiano
    Así se jugará la final e la Copa Betplay 2025. Foto: DIM
    • Ya hay fecha para la final de la Copa Betplay: Así se jugará

    Resumen: Atlético Nacional e Independiente Medellín, lucharán por la gloria y el título de la Copa Colombia en esta emocionante instancia final

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR ha hecho oficial la programación para la gran Final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, que en esta edición será protagonizada por el esperado Clásico Paisa.

    Fechas Definidas

    Los duelos de ida y vuelta que enfrentarán a los dos equipos de Antioquia se disputarán en las siguientes fechas:

    Partido de Ida: 13 de diciembre de 2025

    Partido de Vuelta: 17 de diciembre de 2025

    Localías Invertidas

    El orden de las localías ha quedado definido de la siguiente manera:

    Atlético Nacional jugará como local en el partido de ida (13 de diciembre).

    Independiente Medellín (DIM) será el anfitrión en el partido de vuelta (17 de diciembre).

    Ambos equipos paisas, Atlético Nacional e Independiente Medellín, lucharán por la gloria y el título de la Copa Colombia en esta emocionante instancia final.

    Imagen: Dimayor

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

