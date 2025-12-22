Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Y la tregua? Desplazamiento masivo de familias desde Tibú hacia Cúcuta por guerra entre ELN y Disidencias farc

    11 familias, integradas por cerca de 30 personas, arribaron a la ciudad de Cúcuta en condición de desplazamiento forzado

    Publicado por: SoloDuque

    Anorí en alerta: Combates amenazan con confinar a 40 familias
    Foto de archivo.
    ¿Y la tregua? Desplazamiento masivo de familias desde Tibú hacia Cúcuta por guerra entre ELN y Disidencias farc

    Resumen: La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en señalar que este desplazamiento es una consecuencia directa del escalamiento de las hostilidades

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Mientras el país se prepara para las festividades de fin de año, la guerra en el Catatumbo no da tregua. La Defensoría del Pueblo confirmó que este lunes 22 de diciembre, al menos 11 familias, integradas por cerca de 30 personas, arribaron a la ciudad de Cúcuta en condición de desplazamiento forzado.

    Los ciudadanos, entre los que se encuentran niños y adultos mayores, huyeron de la vereda Mineiro, perteneciente al municipio de Tibú, tras quedar atrapados en medio de violentos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc.

    El Catatumbo: Un campo de batalla sin fin

    La situación en la vereda Mineiro se ha vuelto insostenible. Según el reporte oficial, las familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, sus animales y sus cultivos para salvar sus vidas, ante la intensidad de los combates por el control territorial de esta zona estratégica para las rutas del narcotráfico y la economía ilegal.

    La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en señalar que este desplazamiento es una consecuencia directa del escalamiento de las hostilidades. “Nuevamente hacemos un llamado para que el ELN y las disidencias del Frente 33 desescalen las hostilidades en el Catatumbo, más ahora en una época en que las familias deberían tener algo de paz”, manifestó el ente de control.

    Atención humanitaria inmediata

    Ante la llegada de los desplazados a la capital de Norte de Santander, la Defensoría solicitó a la Alcaldía de Cúcuta activar de manera inmediata los protocolos de atención humanitaria. Se requiere de manera urgente:

    Albergues temporales seguros.

    Alimentación y kits de aseo.

    Atención psicosocial para los menores afectados por el conflicto.

    Valoración médica inmediata.

    Una tragedia que se repite en diciembre

    El desplazamiento forzado en el Catatumbo es una herida abierta que sangra con más fuerza durante las festividades. La instrumentalización de la población civil y el uso de las veredas como campos de tiro han convertido a Tibú en uno de los municipios con mayor riesgo para la vida humana en el país.

    Desde Minuto30, nos unimos al llamado nacional por el respeto al Derecho Internacional Humanitario. No es aceptable que, mientras una parte del país celebra, otros colombianos tengan que caminar por horas cargando solo lo que llevan puesto para escapar de las balas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.