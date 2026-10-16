Resumen: De acuerdo con las decisiones tomadas por el club, la no inclusión del volante creativo responde exclusivamente a un periodo de descanso y dosificación de cargas para evitar la fatiga muscular en esta recta decisiva de la temporada.

¿Y James? el «23» por fuera de los convocados para la fecha «uno»

Minuto30.com .- La gran sorpresa en la lista de 20 futbolistas citados por Atlético Nacional para desplazarse a la capital de Boyacá es la ausencia notoria de James Rodríguez. El mediocampista ofensivo, quien viene de disputar un exigente compromiso en el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín por la Copa BetPlay, no padece ninguna molestia física ni fue incluido en el reporte oficial del cuerpo médico.

De acuerdo con las decisiones tomadas por el club, la no inclusión del volante creativo responde exclusivamente a un periodo de descanso y dosificación de cargas para evitar la fatiga muscular en esta recta decisiva de la temporada.

La ausencia planificada de James se suma a un golpeado departamento médico que le resta importantes variantes al esquema táctico del entrenador Lucas González. En la zona ofensiva, Alfredo Morelos avanza en trabajos de readaptación de campo y se encuentra muy próximo a regresar, mientras que Marlos Moreno continúa recuperándose de una lesión muscular en los isquiotibiales e Ian Poveda se convirtió en el «nuevo integrante» de la nómina médica tras sufrir una contusión en su tobillo izquierdo que requiere valoraciones complementarias.

La zona defensiva del conjunto verdolaga también sufrió importantes bajas para este viaje. El experimentado zaguero William Tesillo avanza satisfactoriamente en sus terapias y se espera que inicie entrenamientos grupales a la par del resto de sus compañeros el próximo domingo.

Por su parte, el defensor central Andrés Reyes permanece bajo observación médica debido a un esguince de ligamento colateral medial en su rodilla, por lo que su retorno a la competencia oficial dependerá estrictamente de la evolución clínica y su respuesta a las cargas de trabajo.

El encuentro entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional está programado para este sábado 17 de octubre a las 3:00 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja. Sin embargo, el compromiso se disputará bajo una atmósfera atípica y sin la presencia de aficionados en las tribunas, ya que se jugará estrictamente a puerta cerrada.

La determinación fue adoptada por las autoridades locales debido a que la ciudad no cuenta en esta oportunidad con el pie de fuerza ni con la capacidad logística requerida para garantizar la seguridad de un evento deportivo de alta convocatoria.