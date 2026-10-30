¡Y hasta se asomó por la ventana! Dañó placa huella comunitaria recién pavimentada en El Carmen de Viboral

Resumen: Una profunda indignación causó entre los habitantes de la zona rural de El Carmen de Viboral el grave daño ocasionado a un tramo de placa huella en proceso de construcción, obra clave para la conectividad entre la vereda Boquerón y el corregimiento La Chapa

Una profunda indignación causó entre los habitantes de la zona rural de El Carmen de Viboral el grave daño ocasionado a un tramo de placa huella en proceso de construcción, obra clave para la conectividad entre la vereda Boquerón y el corregimiento La Chapa. El hecho tuvo lugar en la masdrugada de este 30 de octubre, cuando un automotor ingresó arbitrariamente al sector intervenido, pasando por encima del concreto aún fresco y quebrando las formaletas de contención.

El reprochable suceso quedó registrado en grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. En el material audiovisual se observa el instante en que una camioneta oscura se desplaza lentamente en medio de la penumbra junto a los bordes y rieles de la obra. En las imágenes se aprecia con claridad el momento en que uno de los ocupantes, quien vestía una prenda clara estampada, saca el torso por la ventanilla para calcular la marcha y vigilar por dónde pasaba el vehículo sobre el pavimento recién vaciado; posteriormente, el conductor realiza maniobras de retroceso y abandona el lugar hacia la izquierda, dejando la escena a oscuras y la infraestructura seriamente averiada.

El impacto provocó un rechazo unánime en la comunidad del Oriente antioqueño, pues se trata de un proyecto de más de un kilómetro de longitud levantado mediante un modelo de autogestión y trabajo mancomunado: la Administración municipal facilita los materiales e insumos, mientras que los líderes comunitarios, campesinos y vecinos aportan la mano de obra no calificada durante extensas jornadas.

Frente a las pérdidas materiales y el retraso generado en el cronograma de entrega, los voceros comunales hicieron un llamado público y urgente al responsable para que se presente ante la comunidad y asuma los costos económicos de las reparaciones. Al mismo tiempo, reiteraron a los conductores foráneos y locales la obligación de respetar los cierres viales preventivos y proteger las obras de desarrollo que benefician a cientos de familias rurales.