¡Y fueron felices y comieron perdices! Cristiano y Georgina oficialmente marido y mujer

Resumen: Sin necesidad de largos textos ni exclusivas rimbombantes, la pareja oficializó su matrimonio con una sencilla pero contundente imagen

Minuto30.com .- Luego de años de intensos rumores, constantes titulares en la prensa rosa y miles de especulaciones por parte de sus seguidores, el día finalmente llegó: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son oficialmente marido y mujer.

La famosa pareja, que ha consolidado una de las relaciones más sólidas, mediáticas y seguidas del mundo del entretenimiento y el deporte, decidió poner fin a los interrogantes confirmando la noticia de una manera muy íntima y romántica.

La fotografía que confirmó la unión

A través de sus redes sociales, donde ambos suman cientos de millones de seguidores, el astro portugués y la modelo e influencer hispano-argentina compartieron una publicación conjunta que rápidamente le dio la vuelta al mundo y paralizó el internet.

Sin necesidad de largos textos ni exclusivas rimbombantes, la pareja oficializó su matrimonio con una sencilla pero contundente imagen: sus manos entrelazadas, mostrando en primer plano unas elegantes argollas matrimoniales.

La fotografía, que en cuestión de minutos alcanzó millones de ‘likes’, sella una historia de amor que comenzó en el año 2016, cuando el entonces delantero del Real Madrid conoció a Georgina mientras ella trabajaba en una exclusiva boutique de moda en la capital española.

Una familia numerosa y unida

Más allá del lujo, los reflectores y la fama internacional, Cristiano y Georgina han demostrado que su prioridad siempre ha sido su núcleo familiar. Juntos comparten la crianza, el amor y el cuidado de sus cinco hijos, formando un hogar que frecuentemente presumen con orgullo en sus plataformas digitales y en el reality show de la modelo.

La familia está compuesta por:

Los hijos mayores: Cristiano Jr., junto a los mellizos Eva y Mateo, quienes llegaron al mundo a través de un proceso de gestación subrogada (vientre de alquiler).

Las hijas menores: Alana Martina y la pequeña Bella Esmeralda, quienes son fruto biológico de la unión sentimental entre la modelo y el futbolista.

Con esta esperada boda, CR7 y Georgina consolidan formalmente la familia que han construido durante casi una década, cerrando un capítulo de rumores y abriendo uno nuevo como esposos.