¡Y eso que le rebajaron 70 mil! Le cobraron millón 600 mil por bajarlo del Aeropuerto de Rionegro a Sabaneta

Minuto30.com .- Lo que debía ser un trayecto cotidiano desde el Aeropuerto José María Córdova hasta el sur del Valle de Aburrá se convirtió en una pesadilla financiera para el ciudadano Johan Coy. A través de sus redes sociales, el usuario denunció un cobro desproporcionado por parte de la plataforma Uber, que pasó de una tarifa estimada de $127.460 a un cobro real de $1.624.942 COP.

La denuncia, que se ha vuelto viral, pone en evidencia las fallas en los sistemas de cobro automático y, sobre todo, la ineficacia de los canales de atención al cliente de estas aplicaciones.

El calvario de la facturación: De 127 mil a 1.6 millones

Según el relato de Coy, tras llegar a su destino en Sabaneta, recibió una notificación de su banco (Bancolombia) con el millonario cobro. Al revisar la aplicación, la carrera efectivamente aparecía por ese valor astronómico, equivalente a casi 13 veces el precio pactado inicialmente.

Cronología de la “incompetencia” en soporte:

Primera respuesta: Una asesora identificada como Melida M le indicó que la carrera “en efecto” costaba $1.752.000, pero que harían un “ajuste” para dejarla en $1.678.464.

“Devolución” irrisoria: La plataforma le ofreció un reembolso de apenas $73.938 pesos, una cifra que no soluciona el error de fondo.

Chat cerrado: El soporte dio por terminado el caso porque el usuario tardó más de un minuto en responder uno de los mensajes.

“Bancolombia me confirmó que ellos no pueden hacer nada para reversar esa compra y que los únicos que pueden hacerlo son Uber”, manifestó el afectado ante la impotencia de ver su dinero retenido.

La respuesta de Uber: Un mensaje automatizado

Pese a la gravedad de la denuncia y al monto involucrado, la respuesta pública de la cuenta oficial de Uber Colombia en X (antes Twitter) fue un mensaje predeterminado: “Para brindarte el mejor servicio, reporta esto directamente en la app… Revisaremos tu mensaje y te responderemos lo antes posible”.

Esta respuesta ha generado aún más indignación entre los usuarios, quienes critican el uso de respuestas automáticas o “Inteligencias Artificiales” para casos donde el patrimonio de una persona se ve seriamente comprometido.

¿Qué puede hacer un usuario en estos casos?

Expertos en derecho al consumidor sugieren que, ante la falta de solución por parte de la empresa, el siguiente paso es la acogerse a la Ley 1480 de protección al Consumidor y presentar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Hilo

Johan Coy narra a través de X la grave situación asi

@Uber_Col: Hoy me cobraron $1.624.942 COP por un viaje del aeropuerto José María Córdova a Sabaneta que la app marcaba en $127.460. Esto fue lo que pasó (1)

El día de hoy tomé un Uber desde el aeropuerto José María Córdova hasta Sabaneta. El costo de esa carrera marcaba $127.460, que es un valor aproximado de lo que cuesta normalmente ese trayecto. (2)

Cuando llegué a mi casa, me llegó un mensaje del banco indicando que Uber me había hecho un cobro por un valor de $1.624.942 pesos.

Pensé que se trataba de un error en el mensaje. (3)

Ingresé a la app y, efectivamente, la carrera aparecía por ese valor.

Ingresé al soporte técnico de Uber para que me ayudaran con esto, pero el soporte técnico de Uber es de las cosas más incompetentes e inútiles que he visto. (4)

Al exponer el caso, una “asesora” llamada Melida M me dijo que sí, que en efecto la carrera había costado $1.752.000, pero que ajustaron el viaje para que costara $1.678.464. (5)

Según ellos, me hicieron una devolución de $73.938 pesos y dieron por finalizado el chat porque tardé más de un minuto en responder. (6)

Luego tuve que abrir otro caso y volver a esperar para que me dijeran que iban a revisar el caso con otro equipo.

Esto pasó a las 11 de la mañana y hasta ahora no me han dado ninguna solución. (7)

Bancolombia me confirmó que ellos no pueden hacer nada para reversar esa compra y que los únicos que pueden hacerlo son Uber. (8)

Con un servicio al cliente tan desastroso, me veo obligado a exponer este caso acá, con la esperanza de que alguna persona real que trabaje en Uber me pueda ayudar y no esas inteligencias artificiales tan malas que ponen en soporte. (9)

La respuesta de Uber

@Uber_Col

Para brindarte el mejor servicio, reporta esto directamente en la app. Selecciona Cuenta > Ayuda y elige el tema correspondiente, o visita http://help.uber.com

. Revisaremos tu mensaje y te responderemos a través de la app lo antes posible.