Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El anuncio, realizado por el ministro de Defensa de Colombia Pedro Arnulfo Sánchez S., confirma la incautación de 2.7 toneladas de cocaína en aguas internacionales

¿Y en esa lanchita los llevaban? Incautan más 92 millones de dólares en cocaína de Iván Mordisco en el mar

Minuto30.com .- Una operación de cooperación internacional coordinada entre la Policía de Colombia y autoridades de Costa Rica ha asestado un duro golpe a las finanzas de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias «Mordisco.

El anuncio, realizado por el ministro de Defensa de Colombia Pedro Arnulfo Sánchez S., confirma la incautación de 2.7 toneladas de cocaína en aguas internacionales del Pacífico Centroamericano.

Detalles del Golpe y la Incautación

El cargamento, valorado en más de USD 92 millones, provenía de Timbiquí, Cauca, y tenía como destino final Centroamérica y Estados Unidos.

La droga era transportada en una lancha tipo «go-fast», la cual había sido modificada con una fachada pesquera para evadir controles.

En la operación, se logró la captura de cinco presuntos delincuentes: tres de nacionalidad colombiana y dos costarricenses, además de la incautación de la embarcación.

Con esta acción, las autoridades logran evitar la comercialización de cerca de 6 millones de dosis en las calles. El ministro Sánchez enfatizó que el crimen transnacional solo se combate con cooperación internacional y resultados, reafirmando que Colombia es un «referente en combatirlo».

Aquí más Noticias de Colombia