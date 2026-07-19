Resumen: La llave no dará tregua y se definirá una semana después en la capital del país. El partido de vuelta está pactado para el próximo martes 28 de julio a las 8:30 p. m. en Bogotá

Y después del España Argentina llega . . . Nacional Tigres por Copa Colombia

Minuto30.com .- Apenas se apagan las luces de la cita orbital en Norteamérica y con el eco de la coronación de España aún fresco en la memoria de los aficionados, la pelota vuelve a rodar en el territorio nacional. El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) retoma de inmediato su calendario oficial y Atlético Nacional se alista para iniciar su travesía en la Copa Colombia 2026.

El conjunto ‘verdolaga’ encarará su primera prueba del semestre en una serie de ida y vuelta donde no hay margen de error, enfrentando a un rival de la segunda división que busca dar la sorpresa.

¿Cuándo y dónde jugará Atlético Nacional el partido de ida?

El estelar debut del cuadro antioqueño en la Copa Colombia está programado para este martes 21 de julio a las 4:00 p. m.

Sin embargo, el encuentro tendrá una novedad logística importante en la ciudad de Medellín. Debido a las obras de remodelación y adecuación que se adelantan actualmente en el gramado e infraestructura del Estadio Atanasio Girardot, el compromiso no podrá disputarse en el habitual coloso de la 74. En su lugar, Nacional oficiará como local en el Estadio Cincuentenario, escenario que acogerá al equipo para este choque copero.

Nacional sin público

Otro detalle crucial para la hinchada es que este partido de ida, correspondiente a la Fase 1B de la Copa BetPlay, se disputará a puerta cerrada. La total ausencia de público en las graderías del Estadio Cincuentenario obedece a una dura sanción disciplinaria que arrastra el equipo ‘verdolaga’ desde los incidentes ocurridos en la final de la edición 2025.

Esta restricción logística y reglamentaria obliga a los aficionados a seguir el debut copero de su escuadra únicamente a través de las pantallas, dejando a los dirigidos por el cuerpo técnico sin el habitual y ensordecedor empuje de su fanaticada en condición de local.

¿Quién es Tigres FC, el rival del equipo paisa?

El contrincante de turno para los dirigidos por Lucas González es Tigres FC, club que actualmente milita en la Categoría Primera B del balompié nacional.

La escuadra felina, con sede en la ciudad de Bogotá y nacida de la ficha histórica del recordado Expreso Rojo, llega a esta instancia con la ilusión de dar el golpe sobre la mesa y eliminar a uno de los gigantes del país, apelando a su intensidad física y al conocimiento del juego en la altura capitalina para la definición de la serie.

¿Cuándo se disputará el partido de vuelta en Bogotá?

La llave no dará tregua y se definirá una semana después en la capital del país. El partido de vuelta está pactado para el próximo martes 28 de julio a las 8:30 p. m. en Bogotá, donde se conocerá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente fase del torneo que otorga cupo a torneos internacionales.