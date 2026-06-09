Resumen: La movilidad en el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá sufrió una alteración durante la jornada, luego de que se presentara una contingencia operativa en la Línea A. El incidente no solo generó retrasos en las frecuencias de los viajes, sino que desató una ola de críticas

«¿Y cuándo iban a avisar?» Evacuación de tren en la estación Poblado genera retrasos en la Línea A y molestia entre los usuarios

Minuto30.com .- La movilidad en el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá sufrió una alteración durante la jornada, luego de que se presentara una contingencia operativa en la Línea A. El incidente no solo generó retrasos en las frecuencias de los viajes, sino que desató una ola de críticas en redes sociales por la demora en la entrega de información oficial a los pasajeros afectados.

El origen de las demoras

El traumatismo en el sistema se originó a raíz de la evacuación de un tren en la estación Poblado. Esta maniobra, necesaria por motivos operativos que la empresa no detalló inicialmente, generó un efecto dominó que afectó el flujo y la frecuencia de los demás trenes que venían transitando detrás en el mismo sentido.

Críticas por falta de información oportuna

La molestia principal de los ciudadanos no se centró únicamente en la detención de los trenes, sino en la falta de comunicación en tiempo real. Cientos de usuarios quedaron atrapados en los vagones y plataformas de diferentes estaciones sin saber qué ocurría.

A través de la plataforma X (antes Twitter), los pasajeros comenzaron a reportar demoras y a exigir respuestas.

El usuario Oscar Arboleda (@Oscarboleda) reportó la parálisis en el centro de la ciudad: «Hola amigos y tenemos un metro parado en exposiciones hace como 5 minutos y nada de avance. ¿Pasa algo? Gracias».

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La respuesta del Metro

Fue solo allí que la cuenta oficial de la empresa de transporte (@metrodemedellin) procedió a emitir una respuesta pública explicando la situación:

«Se evacuó un tren en la estación Poblado, lo que afectó la frecuencia de los demás trenes que vienen atrás, trabajamos en su normalización».

Ante el silencio inicial del sistema, otros usuarios expresaron su indignación con sarcasmo. Fue el caso de El mismo Carlosx2 (@ElmismoCarlosx2), quien reclamó la lentitud en los canales oficiales: «¿Y cuándo pensaban avisar? ¿La semana entrante o qué?».

Por el momento, los equipos técnicos y operativos del sistema continúan realizando los ajustes necesarios para estabilizar las frecuencias y recuperar la normalidad en el servicio comercial de toda la Línea A. Se recomienda a los viajeros planear sus desplazamientos con tiempo adicional mientras se regula el paso de los trenes.