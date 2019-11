Y con esa pegada quién lo creyera, Quintero revela una de sus verdades

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, ídolo actual de River Plate, reveló algunos detalles sobre su vida deportiva y personal.

Primero, aclaró que debe usar lentes de contacto cada que juega porque no ve bien: “juego con lentes de contacto. No veo muy bien, ja. Me siento bien con los lentes, con las gafas. Es mejor para la vista porque la verdad que sin los lentes veo muy poco”.

Respecto a su exquisita pegada, el antioqueño dijo: “No soy muy voluptuoso en el tema de los músculos, pero la técnica la perfecciono cada día más. Creo que es una cualidad mía”.