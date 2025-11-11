Todo listo para el XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico en Mosquera

Los aficionados y atletas del esquí náutico tienen una cita ineludible este mes. La Federación Colombiana de Esquí Náutico y Wakeboard (FEDESQUI) ha anunciado la celebración del XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico.

La competencia tendrá lugar en el prestigioso Serrezuela Country Club de Mosquera, Cundinamarca.

El evento se desarrollará a lo largo de tres días, del 15 al 17 de noviembre, y contará con el apoyo institucional del Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Mosquera y la Gobernación de Cundinamarca.

Este campeonato no solo es un hito importante en el calendario deportivo nacional, sino que también celebra los 31 años de la fundación del Serrezuela Country Club, destacando su compromiso con los deportes náuticos.

A la cita se espera la participación de los mejores exponentes del país en las diversas modalidades del esquí náutico.

Sin duda, se tratará de una competencia que promete adrenalina y alto rendimiento sobre el agua.

Para los atletas interesados en participar, la organización ha confirmado que las inscripciones están abiertas.

Estas deben realizarse a través de la plataforma oficial de la Federación Internacional de Esquí Náutico y Wakeboard (IWWF).

Esta edición del campeonato reafirma el potencial de Colombia en el esquí náutico y sirve como plataforma para el desarrollo y la proyección internacional de sus deportistas.

En las instalaciones del Serrezuela Country Club, viviremos de este nuevo encuentro Nacional de Esquí Náutico, durante los días 15, 16 y 17 de noviembre. Inscripciones abiertas. ¡Los esperamos! #esquínáutico #deportescolombia pic.twitter.com/889n14jqJU — Fedesquí Colombia (@FedesquiCol) November 6, 2025

