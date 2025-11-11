Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Todo listo para el XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico en Mosquera

    • Todo listo para el XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico en Mosquera

    Todo listo para el XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico en Mosquera
    El XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico reúne a atletas élite en Mosquera para tres días de emocionante competencia y alto rendimiento. Foto: Cortesía FEDESQUI
    Compartir:
    • Todo listo para el XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico en Mosquera

    Resumen: La Federación Colombiana de Esquí Náutico y Wakeboard (FEDESQUI) llevará a cabo el XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico del 15 al 17 de noviembre en el Serrezuela Country Club de Mosquera, Cundinamarca, un evento que celebra los 31 años del club y cuenta con el apoyo del Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Mosquera y la Gobernación de Cundinamarca; se espera la participación de los mejores atletas del país en diversas modalidades para una competencia de alto rendimiento que también busca impulsar la proyección internacional de los deportistas, quienes aún pueden inscribirse a través de la plataforma oficial de la IWWF.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los aficionados y atletas del esquí náutico tienen una cita ineludible este mes. La Federación Colombiana de Esquí Náutico y Wakeboard (FEDESQUI) ha anunciado la celebración del XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico.

    La competencia tendrá lugar en el prestigioso Serrezuela Country Club de Mosquera, Cundinamarca.

    El evento se desarrollará a lo largo de tres días, del 15 al 17 de noviembre, y contará con el apoyo institucional del Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Mosquera y la Gobernación de Cundinamarca.

    Este campeonato no solo es un hito importante en el calendario deportivo nacional, sino que también celebra los 31 años de la fundación del Serrezuela Country Club, destacando su compromiso con los deportes náuticos.

    A la cita se espera la participación de los mejores exponentes del país en las diversas modalidades del esquí náutico.

    Todo listo para el XLIV Campeonato Nacional de Esquí Náutico en Mosquera

    Sin duda, se tratará de una competencia que promete adrenalina y alto rendimiento sobre el agua.

    Para los atletas interesados en participar, la organización ha confirmado que las inscripciones están abiertas.

    Estas deben realizarse a través de la plataforma oficial de la Federación Internacional de Esquí Náutico y Wakeboard (IWWF).

    Esta edición del campeonato reafirma el potencial de Colombia en el esquí náutico y sirve como plataforma para el desarrollo y la proyección internacional de sus deportistas.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Histórico debut! Isabela Amaya y Jacobo Viera, top 5 en su primer Mundial de Patinaje Artístico

    La Selección Colombia inició trabajos en Fort Lauderdale con 20 jugadores

    ¡Histórico! Colombia Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial

    Se encendió el fuego Bolivariano rumbo a los XX Juegos Ayacucho – Lima 2025

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Grita el Pueblo Clamoroso! El DIM listo en una nueva final

    ¡Grita el Pueblo Clamoroso! El DIM listo en una nueva final

    ¡Dolor verdolaga! Sarmiento no va más con Atlético Nacional este año

    ¡Dolor verdolaga! Sarmiento no va más con Atlético Nacional este año

    ¡El ‘Poderoso’ va por otra final! Convocados del DIM para recibir a Envigado por la Copa BetPlay

    ¡El ‘Poderoso’ va por otra final! Convocados del DIM para recibir a Envigado por la Copa BetPlay

    ¡Con cuatro bajas claves! Atlético Nacional cerrará el todos contra todos frente a Junior

    ¡Con cuatro bajas claves! Atlético Nacional cerrará el todos contra todos frente a Junior

    ¡En el festival del desperdicio! Atlético Nacional le ganó 2-1 a Águilas Doradas

    ¡En el festival del desperdicio! Atlético Nacional le ganó 2-1 a Águilas Doradas


    [grupos] [fixture items="7"]