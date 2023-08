Xavi: «Se ha dicho que no tengo buena relación con Deco y es mentira»

in

Sant Joan Despí (Barcelona), 18 ago (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, negó este viernes tener una mala relación con el nuevo director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', con quien coincidió cuatro temporadas, cuando ambos eran futbolistas, en el vestuario azulgrana.

"Se ha dicho que no tengo buena relación con Deco y es mentira", declaró rotundo Xavi, quien aseguró sentirse "muy a gusto" con el nuevo director deportivo: "Creo que haremos muy buen trabajo".

Ahora bien, el técnico del conjunto azulgrana, no escondió su admiración por Mateu Alemany, hasta ahora el hombre fuerte del proyecto deportivo y que dejará el club al final del mercado estival.

"Hace días que sé lo de Mateu. Es una decisión tomada por el club. Hemos estado trabajando muy bien. Mateu ha hecho un trabajo extraordinario. No se entiende el Barça de hoy en día sin Mateu ni Jordi Cruyff", opinó.

En cualquier caso, Xavi recordó que el relevo en la dirección deportiva no cambia nada, que hasta el 31 de agosto "hay mercado", que el equipo necesita reforzarse -es prioritaria la contratación de un lateral derecho- y que lo hará "hasta donde nos permita el 'fair-play'".

Mientras tanto, el Barça debutará este domingo en LaLiga, ante el Cádiz, como local en el Estadio Lluís Companys. "Estrenamos partido oficial en Montjuïc. Necesitamos a los culés, que nos apoyen igual que el año pasado, que estuvieron de diez".

"El equipo llega bien. Iremos con la intención de atacar y generar superioridades con extremos abiertos. El Cádiz defiende muy bien en el área y a balón parado son buenos. Sergio es un gran entrenador, juegan con 4-4-2 con bloque bajo y están bien trabajados. El domingo nos va a costar", advirtió.

Ante el equipo gaditano, Xavi no podrá contar con el central Ronald Araujo, que se lesionó en el bíceps femoral en el entrenamiento de este jueves.

El del Terrassa indicó que el tiempo de baja "dependerá de sus sensaciones", aunque imagina que "después del parón" el uruguayo estará de nuevo disponible.

De todas formas, Xavi considera que "hay que prevenir e intentar minimizar las bajas" para afrontar un calendario que no da tregua y cada vez más exigente.

"El otro día Pep (Guardiola) se quejaba con toda la razón. No pensamos tanto en el futbolista sino en el negocio. No es bueno para el espectáculo", se quejó.

Ante el Cádiz tampoco podrá contar con el central Iñigo Martínez, que aún no ha debutado con la camiseta del Barça por culpa de una fascistis plantar.

En este caso, Xavi se mostró optimista y adelantó que el defensa "la semana que viene ya estará con el grupo". Sin embargo, no pudo confirmar que para este domingo el club pueda inscribir al portero Iñaki Peña y al defensa Marcos Alonso.

Tras su expulsión en Getafe, Xavi no podrá dirigir al equipo desde el banquillo de Montjüic al tener que cumplir dos partidos de sanción. El preparador catalán prefiere pasar página.

"Hay que acatar la sanción. No quiero generar más polémica. Ya se me ha pasado el enfado y estoy centrado en lo que puedo controlar. Me tengo que controlar un poco más y dominar los partidos desde el área técnica", reconoció.

Tampoco quiso alimentar el cruce de declaraciones con José Bordalás. "Yo a Bordalás le tengo respeto y no tengo que contestar. Lo de Getafe no nos aporta nada", concluyó Xavi Hernández, quien sí se explayó a la hora de destacar el gran rendimiento que está ofreciendo Oriol Romeu como sustituto de Sergio Busquets.

"Estoy muy contento con Ori. Tiene equilibrio defensivo y luego con balón es pulcro. Es un futbolista muy maduro, un líder, obsesivo en el trabajo. Es un gran fichaje para el club", sentenció.

Por: EFE