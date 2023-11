Xavi pone en juego el comodín del entorno

Barcelona, 13 nov (EFE).- "¿Por qué no ha funcionado el sistema? ¿Por qué los jugadores no saben más? ¿Por qué no ha entrado el balón? El entorno repercute en mis hombres. Si las cosas no se arreglan, vamos a terminar mal".

La reflexión no es de Xavi Hernández, pero se acerca mucho al discurso que pronunció primero ante las cámaras de 'Esport3' y después ante la totalidad de los medios.

No es suya, el 'copyright' pertenece a uno de los más grandes. Fue Johan Cruyff quien la pronunció hace más de 31 años, que eligió un momento delicado del equipo -una derrota en Praga cuando se jugaba la clasificación para la final de Wembley de 1992- para acuñar el concepto: "entorno", algo a lo que recurrió el actual técnico azulgrana después del 2-1 de anoche ante el Alavés.

"Sin duda lo que dice la prensa afecta al juego, se generan situaciones que no son los reales, y eso afecta. Me pasó a mí y les pasa a los jugadores, se crea una negatividad que ha afectado en la primera parte, afecta demasiado lo que dice el entorno. No es normal que no veamos las mejores versiones de nuestros futbolistas porque no juegan liberados", dijo Xavi.

En la víspera el técnico anunció en la sala de prensa que era "el momento del entrenador", reivindicando su papel, pero sobre el terreno de juego, su equipo se desmoronó a los dieciocho segundos de poner el balón en juego, cuando encajó el 0-1, aunque recompuso sus piezas tras el descanso.

La estrategia de Xavi no es nueva, necesita proteger a sus jugadores para que éstos crezcan en confianza. En muchos casos, y por experiencia, éstos no lo necesitarían, pero los más jóvenes se encuentran ante una situación delicada, difícil de manejar emocionalmente, y por eso el entrenador del Barça ha sacado el comodín del 'entorno'.

El entorno según Xavi

¿A que se refiere Xavi? El entorno no es más que el ruido de fondo generado en torno al equipo. Son los medios de comunicación, los opinadores profesionales, los generadores de contenidos, las instituciones deportivas, la afición, la directiva y el entrenador; también puede ser una declaración altisonante y fuera de lugar, todo lo que se cree que impide la tranquilidad del equipo para conseguir buenos resultados.

En el fondo es la excusa perfecta y es un concepto que siempre, en 'can Barça', se utiliza desde un punto de vista negativo. Nunca el entorno favorece, nunca sopla a favor, es una rémora que no ayuda al equipo.

Cuando Cruyff utilizó el concepto 'entorno' su dardo no iba dirigido, únicamente, a la prensa, sino principalmente hacia la directiva, ya que el holandés perseguía tener todo el mando en plaza y ser coronado por Núñez como el general manager del club, algo que nunca consiguió, pese a que poco después de aquella declaración, llevó al Barça a conquistar el Wembley su primera Copa de Europa (1992).

Xavi, como buen conocedor de la historia del club, ha recurrido al comodín del 'entorno', manejando muy bien los tiempos para instaurar una reflexión en el barcelonismo cuando se ha abierto un parón de quince días por los partidos de las diferentes selecciones nacionales.

El técnico ha querido poner en el centro del debate el concepto como una forma de proteger a su equipo para que llegue el 25 de noviembre ante el Rayo Vallecano en las mejores condiciones posibles.

Francisco Ávila

Por: EFE