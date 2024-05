Nápoles (Italia), 20 feb (EFE).- Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, que abandonará el cargo a final de temporada, declaró este martes que no tiene la "sensación" de estar jugándose el puesto en la eliminatoria de octavos de final de Liga de Campeones ante el Nápoles y que no tiene "pensamientos negativos".

"No tengo la sensación de estar jugándome el puesto. Tengo ilusión, esperanza por competir. Estoy contento por estar aquí. No pienso en escenarios negativos", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de ida que se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.

"El objetivo es pasar a cuartos y disfrutar el momento. Competir y disfrutar en la 'Champions', que es la asignatura pendiente del club en estos momentos", añadió.

El técnico español ve el partido como la oportunidad perfecta, como "el escenario ideal para demostrar todo lo trabajado" en este tiempo y para "hacer un gran partido".

"Para nosotros el partido del miércoles es esperanza, motivación para pasar a cuartos en la mejor competición. Estamos ante el escenario ideal para demostrar todo lo trabajado, para hacer un gran partido ante un Nápoles que cambió el entrenador de manera sorprendente. Sus motivos tendría", apuntó.

"Calzona, nuevo entrenador del Nápoles, ya conoce la casa, no es fácil para nosotros ahora con su cambio de entrenador, pero los importantes somos nosotros en ataque y defensa", señaló.

El técnico delBarceona no se considera favorito ante este Nápoles pese a todo lo sucedido en las últimas horas con la destitución del italiano Walter Mazzarri.

"Estamos delante del campeón del 'Scudetto'. Destacaría sus tres atacantes: Politano, 'Kvara' y Osimhen, son de primerísisimo nivel", afirmó.

"La eliminatoria está al 50 por ciento, venimos los dos de ganar (la liga) el año pasado. Nuestra temporada es semirregular, pero por más que hable es mañana todo, tenemos que demostrar que somo mejores que el Nápoles ahora y en unos días. Hay que hablar en el campo y demostrar nuestro nivel", dijo.

Xavi se mostró muy ilusionado por volver a octavos de final en la máxima competición continental de clubes: "Para Lewan, para Frenkie y Pedri, para todos es un escenario para demostrar el talento, la personalidad…estoy muy ilusionado. Robert es un gran líder, lo está demostrando, ha vuelto a hacer goles y ha demostrar que es un líder natural".

Ensalzó además a su rival, al que considera un "gran equipo".

"Mañana veremos qué dibujo táctico utiliza, pero nos cambia poco. No sabemos si línea de 5, si 4-3-3, el dibujo es importante, pero no lo más. Lo más importante somos nosotros, tener el dominio", manifestódi.

"Es un rival muy fuerte a nivel ofensivo. Es fundamental defender bien, es la 'Champions', las vigilancias, las contras… Vamos a ver si somos capaces de defender bien porque tienen futbolistas para marcar diferencias", advirtió.

El empate, para Xavi, no es un buen resultado, pero es consciente de que hay una vuelta: "¿El empate es bueno? Depende de cómo vaya el partido. Pero nosotros vamos a ganar. Para mí empatar no es un buen resultado para el Barcelona, a mí me han educado así, aunque hay que tener en cuenta que hay una vuelta también".

"Tenemos que hacerlo sabiendo que quedan otros 90 minutos. Intentar defender de la mejor manera posible. Será un partido complicado", insistió.

Además, defendió al neerlandés Frenkie de Jong, que fue muy contundente con la prensa, acusándola de mentir y publicar falsas informaciones sobre él.

"Se ha explayado y lo entiendo. Cualquier futbolista siente injusticia porque se publican mentiras y lo puedo entender. Es un futbolista fundamental y puede serlo muchos años, es un futbolista capital para mí y mi esquema", dijo Xavi.

"Nosotros no jugamos para cerrar bocas, jugamos para nosotros mismos, para el prestigio, para el barcelonismo, para la afición. Mañana el escenario es magnífico y la palabra para mí es competir", subrayó.

"No culpamos a la prensa de los resultados, no es nuestra excusa. Es verdad que sientes injusticias porque se cuentan cosas que no son verdad. No estamos al nivel de las expectativas y mañana es el escenario perfecto. Que tenemos que jugar mejo,r lo hemos dicho", sentenció.

Por: EFE