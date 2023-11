Xavi: «Mañana puede ser un punto de inflexión»

in

Sant Joan Despí (Barcelona), 27 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró convencido de que su equipo volverá a "jugar bien", algo que espera que se empiece a ver en el "importantísimo partido" de este martes contra el Oporto que, en su opinión, "puede ser un punto de inflexión" con vistas al futuro.

En la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones, el técnico remarcó que tiene "confianza total" del presidente, Joan Laporta, y del director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', después de los últimos tropiezos de su equipo.

"Por suerte no me siento solo, porque tengo la confianza del presidente, de Deco, un cuerpo técnico que es fiel a mis creencias, son amigos además. Y a parte los jugadores. Las cosas van a ir saliendo y, si no salen, lo habremos intentado. Esto es fútbol", argumentó.

Con todo, es consciente el técnico de Terrassa de que el juego debe mejorar, pero está seguro de que sus futbolistas volverán a "jugar bien" y a conseguir resultados positivos.

"El planteamiento está saliendo, pero no es el juego que queremos. Nos falta mucha continuidad, como en los 60 minutos del Clásico. La gente está contenta con el plan y no hay problema", agregó.

En este sentido, instó a sus futbolistas a "entrar más metidos y concentrados" en los partidos para evitar que los rivales se avancen el marcador -algo habitual este curso-, mejorar en la presión alta tras pérdida y ser "más humildes y compactos" durante los partidos.

"Hemos regalado muchas cosas esta temporada", apostilló Xavi, quien, no obstante, dijo tener "fe ciega" en sus jugadores para revertir la situación.

Este martes contra el Oporto tiene el Barça la primera oportunidad para cambiar la trayectoria de las últimas semanas. De ganar al equipo luso, los azulgranas sellarían el pase a los octavos de final como primeros de grupo.

Por ello, el preparador catalán calificó el duelo de "vital" y pidió el apoyo de la afición: "Les necesitamos más que nunca y ojalá salga una noche mágica".

Porque, según avisó, el Oporto es un equipo "muy trabajado y agresivo", un rival de "alto nivel de 'Champions'", puntualizó, por lo que calificó el encuentro de examen "muy importante".

Preguntado por si las salidas de algunos jugadores en el mercado de verano están influyendo en los resultados, Xavi aseguró que tiene plantilla suficiente para "competir" y "ganar partidos" como el de este martes.

Por último, el técnico se refirió a las decisiones arbitrales que su equipo está teniendo está temporada en LaLiga, donde "es una evidencia" que estarían "más tranquilos" en la clasificación si hubieran tenido "más suerte" con los arbitrajes, aunque insistió en que el Barça debe "jugar mejor".

Por: EFE