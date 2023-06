‘Messi no quiere este tipo de presión’: Xavi Hernández tras llegada del argentino a Inter Miami

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol este miércoles tras anunciar su decisión de firmar con Inter Miami, club de la MLS.

Ante esta noticia, Xavi Hernández, técnico del Barcelona en las últimas horas rompió el silencio y reveló en diálogo con los Jijantes los motivos que llevaron al astro argentino a optar por esta Liga estadounidense: «Nos hacía ilusión a todas las partes, pero las circunstancias no se han dado. Él quiere bajar los niveles de presión y una vida más tranquila. Es una decisión personal y hay que respetarlo. Estaba convencido de que iríamos bien con Messi aquí».

Y agregó: «Hay que respetar. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta empatía y ser Leo no tiene que ser fácil. Imagínate el foco que tiene encima: siempre tiene que ser el 10 en todo. No puede fallar. No lo ha pasado bien estos dos años y no quiere este tipo de presión».

Por ahora, solo queda esperar la presentación de Leo en el Inter Miami que al parecer prepara todo para la llegada de ‘La Pulga’.

