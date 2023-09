Xavi Hernández: «En defensa hemos concedido demasiado»

in

Palma, 26 sep (EFE).- Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, ha afirmado, tras el empate (2-2) frente al Mallorca en el estadio Son Moix, que su equipo, en defensa, había "concedido demasiado, con regalos que no se pueden consentir".

"Creo que nos hemos precipitado. No encontrábamos espacios y nos ha faltado paciencia. Esos errores atrás no pueden volver a pasar. Este año no estamos acertados en esa faceta", admitió Xavi en rueda de prensa.

El técnico catalán dijo que su equipo "tenía que haberse ido al descanso ganando, y fue al contrario, por un segundo error en defensa".

"Mejoramos en la segunda parte en la que tuvimos más calma. Es difícil sobreponerse a los fallos defensivos, pero hemos encontrado a Cancelo en varias ocasiones a Gündogan, Lamine. También hubo un palo de Joao Félix en el primer tiempo. El equipo generó ocasiones, no es que nos cueste atacar las defensas de cinco" , señaló en alusión, también, al empate en Getafe.

Cuando le recordaron que el Barça ha encajado 8 goles en los primeros siete partidos de Liga, los mismos que en 25 jornadas de la temporada anterior, Xavi remarcó que esa estadística evidenciaba "los errores puntuales que cometemos".

"Tenemos que concentrarnos más", remarcó el técnico del conjunto azulgrana.

Por: EFE