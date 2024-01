Xavi: «Estamos un poco en la misma situación en la que llegamos aquí la temporada pasada»

in

Riad, 10 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este miércoles que firma "ganar por la mínima" este jueves al Osasuna en las semifinales de la Supercopa de España, "y ganar por la mínima la final y levantar el trofeo" este domino, pese que el equipo ha sido incapaz de vencer por más de un gol en los últimos veinte partidos que ha disputado.

"No me preocupa este dato, me preocupan otras cosas. En muchos partidos hemos merecido ganar holgadamente y en otros, como dije en el campo de la Real Sociedad, ganamos y merecimos perder", afirmó Xavi, quien considera que el problema de su equipo, más que la falta de efectividad en ataque, es que "regala muchas cosas" en defensa.

"Ante Osasuna, no podemos cometer errores, porque en una eliminatoria eso nos penalizaría mucho. Toca hacer un partido completo, y ojalá sea mañana", advirtió en la sala de prensa del Estadio Príncipe Faisal, donde el cuadro catalán se entrenará este miércoles, aunque el escenario del partido es el Al-Awwal Park.

En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana se mostró optimista sobre la evolución del equipo: "Nos estamos reencontrando con nuestro juego, como en la segunda parte de Las Palmas, la segunda de Almería y en Barbastro, donde hicimos un partido muy serio, aunque nos lo complicamos al final".

Por eso, Xavi siente que el Barça regresa a Riad "un poco en la misma situación de la temporada pasada", con algunas dudas que entonces se disiparon con la conquista de la Supercopa, lo que supuso un punto de inflexión en la temporada que culminó con el título de Liga.

"Necesitamos de nuevo este 'click' para reencontrarnos con nosotros mismos. El año pasado, este título nos vino de maravilla, nos dio mucha confianza y estabilidad, y este año nos la daría también", reflexionó.

En frente, el Barcelona tendrá al conjunto navarro, que llega a la cita como subcampeón de Copa, "un rival difícil que tiene un grandísimo entrenador como Jagoba Arrasate, que plantea muy bien los partidos y con una gran variedad táctica", destacó Xavi.

"Pueden presionar arriba, plantear un bloque bajo o un bloque medio, centran muy bien por las bandas y tienen un fútbol vertical. Es un equipo que defiende muy bien, que respetamos mucho y que últimamente nos ha complicado mucho la existencia", resumió.

Para medirse al conjunto rojillo, Xavi no podrá contar con Ter Stegen, Gavi y Marcos Alonso, que no han viajado con el equipo por lesión. Y Pedri, Joao Cancelo e Iñigo Martínez lo han hecho pero sin el alta médica.

"Con el que somos más optimistas para mañana es Pedri, que ha entrenado los últimos días y tiene buenas sensaciones. Cancelo para mañana lo veo complicado e Iñigo está prácticamente descartado", informó el entrenador del Barça.

