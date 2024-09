La aplicación (X) antes Twitter, parece estar en crisis y Elon Musk esta preocupado.

La crisis es de anunciantes, pues empresa de talla mundial han decidido retirar la publicación de esta plataforma.

Pues estas empresas entraron en protesta, por el contenido sin censura que se muestran junto a los anuncios.

Se conoció que la ultima empresa que salió del de (X) fue Walmart.

Otros de los anunciantes que retiraron su publicidad fueron IBM, Disney, Paramount, NBCUniversal, Lionsgate entre otros anunciantes que se despidieron de la app.

Elon Musk dijo que se trataba de un «boicot» según el dueño de la compañía para hacer que X pierda terreno.

Musk concedió una entrevista a un canal de televisión estadounidense, donde rechazó el actuar de las empresas y agregó que van a acabar con la red social.

«Lo que el boicot publicitario va a hacer es matar a la empresa. El mundo entero sabrá que esos anunciantes mataron a la empresa y lo documentaremos con gran detalle. Veamos cómo responde la Tierra», advirtió el empresario.

Dentro de la entrevista el hombre perdió la paciencia y dijo que «Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. ¿Está claro? Espero que así sea». Terminó diciendo el hombre.

La perdida para el empresa esta por un un valor de US$75 millones.

Elon Musk has a message for all the corporations pulling ad money from X:

"Go fuck yourself. Go fuck yourself. Is that clear? I hope it is." pic.twitter.com/9gStlAbjFn

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) November 29, 2023