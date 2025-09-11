Resumen: Wilson de Jesús H. R., de 59 años, murió en Medellín a causa de las heridas que le dejó la explosión de una escopeta mientras cazaba en Santa Fe de Antioquia.

¡Wilson sufrió más de dos meses! Le explotó una escopeta en la cara y murió

Minuto30.com .- Un hombre que resultó graemente herido cuando se encontrara de cacería en el occidente de Antioquia, murió dos meses y medio después de ser llevado a un hospital.

Como Wilson de Jesús H. R. fue identificado el hombre que falleció en las últimas horas en Medellín, tras ser remitido de San Jerónimo por un trágico accidente de caza en zona rural de Santa Fe de Antioquia. El hombre murió a causa de las graves heridas que le dejó la explosión de una escopeta.

El incidente ocurrió el pasado 23 de junio mientras Wilson se encontraba cazando. Al disparar su escopeta, esta le explotó en la cara, causándole heridas de extrema gravedad. Aunque fue remitido inicialmente al hospital de San Jerónimo, fue trasladado de inmediato a una clínica del norte de Medellín, donde permaneció por más de dos meses y medio.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Wilson de Jesús Hernández Roldán no logró recuperarse de las lesiones y falleció el miércoles 10 de septiembre, en el centro hospitalario.

