Wilson Murcia desapareció en Bello

Wilson Murcia Álvarez, un joven de 21 años, fue reportado como desaparecido el 30 de junio de 2025. Su desaparición ocurrió en el barrio Bello Oriente.

No se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba puesta el día de su desaparición, lo que dificulta aún más su identificación por parte de la comunidad o autoridades.

Como señal particular, Wilson tiene una cicatriz visible en el abdomen producto de una cirugía de peritonitis.

