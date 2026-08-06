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    Wilson Ferney Murillo desapareció en Bello

    Fue reportado como desaparecido el 3 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    WILSON FERNEY MURILLO AGUDELO
    Wilson Ferney Murillo desapareció en Bello

    Resumen: Wilson Ferney Murillo Agudelo, hombre colombiano de 32 años, fue reportado como desaparecido. Su desaparición ocurrió el 3 de agosto de 2026 en el municipio de Bello, Antioquia.

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    Wilson Ferney Murillo Agudelo, hombre colombiano de 32 años, fue reportado como desaparecido. Su desaparición ocurrió el 3 de agosto de 2026 en el municipio de Bello, Antioquia.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta roja con el letrero «Chicago Bulls», un pantalón blanco y tenis Reebok blancos con franjas azules, prendas que pueden facilitar su identificación.

    Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares. Compartir estos datos de manera responsable puede ayudar en su pronta localización.

    4 BOLETIN WILSON FERNEY MURILLO AGUDELO

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