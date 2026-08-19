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    Wilson Camilo García desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 12 de agosto en el barrio La Candelaria

    Publicado por: Juan Manuel

    WILSON CAMILO GARCIA BARRERA
    Wilson Camilo García desapareció en Medellín

    Resumen: Wilson Camilo García Barrera, de 30 años, sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto de 2026.

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    Wilson Camilo García Barrera, de 30 años, sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto de 2026.

    Al momento de su desaparición se encontraba en el barrio La Candelaria. Vestía una camiseta negra y un jean azul, prendas que pueden ser útiles para facilitar su identificación.

    Como señal particular, Wilson Camilo García Barrera presenta un lunar en la mejilla derecha. Esta característica, junto con la descripción de su vestimenta y demás datos personales, puede contribuir a su reconocimiento y ubicación.

    2 BOLETIN WILSON CAMILO GARCIA BARRERA

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