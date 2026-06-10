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    Wilson Ariel Acevedo desapareció en Rionegro

    Fue reportado como desaparecido el 26 de marzo de 2025 en Rionegro, en el sector La Galería

    Publicado por: Juan Manuel

    WILSON ACEVEDO
    Wilson Ariel Acevedo desapareció en Rionegro

    Resumen: Wilson Ariel Acevedo Gómez tenía 43 años al momento de su desaparición, ocurrida el 26 de marzo de 2025 en Rionegro, en el sector La Galería. Desde entonces, se desconoce su paradero, lo que ha generado preocupación por su ubicación y estado actual.

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    Wilson Ariel Acevedo Gómez tenía 43 años al momento de su desaparición, ocurrida el 26 de marzo de 2025 en Rionegro, en el sector La Galería. Desde entonces, se desconoce su paradero, lo que ha generado preocupación por su ubicación y estado actual.

    En cuanto a sus características físicas, tenía una contextura mediana y piel trigueña. Su rostro no presentaba particularidades destacadas, no era calvo, y su cabello era corto, ondulado y de color castaño oscuro. Sus ojos eran de tamaño mediano y de color café, sin rasgos distintivos adicionales reportados en estas áreas.

    Como señas particulares, se destaca una cicatriz por vacuna con forma de gusano y una cicatriz causada por una lesión con arma blanca. Estas características pueden ser relevantes para su identificación en caso de ser visto o reportado.

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