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    Wilson Arboleda desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez el 16 de mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    WILSON ARBOLEDA MORENO
    Wilson Arboleda desapareció en Medellín

    Resumen: Wilson Arboleda Moreno es un ciudadano colombiano de 52 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre. Hasta el momento, no se dispone de información sobre las prendas de vestir, accesorios o características particulares que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Wilson Arboleda Moreno es un ciudadano colombiano de 52 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre. Hasta el momento, no se dispone de información sobre las prendas de vestir, accesorios o características particulares que llevaba al momento de su desaparición.

    Según los datos reportados, Wilson Arboleda Moreno fue visto por última vez en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. La fecha de desaparición registrada corresponde al 16 de mayo de 2026.

    Las autoridades y entidades encargadas de la búsqueda continúan recopilando información que permita establecer su paradero. Debido a la limitada información disponible sobre sus características físicas y vestimenta, cualquier dato que pueda contribuir a su localización puede resultar de gran importancia para las labores de búsqueda.

    1 BOLETIN WILSON ARBOLEDA MORENO scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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