La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ha revelado la lista de árbitros para la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, y la principal novedad es el regreso del juez antioqueño Wilmar Roldán.

Tras su reaparición en el listado de designaciones, se confirmó que Roldán será el árbitro central del esperado clásico entre Atlético Nacional y el DIM.

La última vez que Wilmar Roldán impartió justicia en el clásico montañero, el resultado fue una contundente victoria 5-2 a favor del verde paisa sobre el rojo de la montaña.

Un detalle particular de aquel compromiso fue que el árbitro no mostró ni una sola tarjeta durante todo el encuentro.

Para este crucial partido de la fecha 5, Roldán estará asistido en las bandas por John León y Jhon Gallego, ambos del departamento de Caldas.

¿Habrá otra fiesta de goles y sin tarjetas? Vuelve Wilmar Roldán y pitará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

En cuanto al manejo de la tecnología, el VAR para el compromiso será Leonard Mosquera del Departamento de Antioquia, y como AVAR estará Stivenson Celeita, de Bogotá.

La designación de Roldán genera alta expectativa entre las dos hinchadas, particularmente entre los seguidores de Atlético Nacional, quienes históricamente han mostrado inconformidad con esta elección.

A pesar de las reacciones que pueda generar, Wilmar Roldán es considerado uno de los árbitros más destacados del país.

Con estas credenciales, Roldán será el encargado de impartir justicia en este importante compromiso de la Liga BetPlay, que tiene en vilo a las aficiones de ambos equipos.

Como se recordará, al clásico llegarán los dos equipos con pequeñas posibilidades de lograr clasificar a la final.

