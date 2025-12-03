Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¿Habrá otra fiesta de goles y sin tarjetas? Vuelve Wilmar Roldán y pitará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    • ¿Habrá otra fiesta de goles y sin tarjetas? Vuelve Wilmar Roldán y pitará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    ¿Habrá otra fiesta de goles y sin tarjetas? Vuelve Wilmar Roldán y pitará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM
    Wilmar Roldán vuelve para pitar el electrizante clásico Atlético Nacional vs. DIM en fecha crucial de los cuadrangulares semifinales. Foto: Tomada de redes sociales / Créditos al autor
    Compartir:
    • ¿Habrá otra fiesta de goles y sin tarjetas? Vuelve Wilmar Roldán y pitará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    Resumen: La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Wilmar Roldán como árbitro central para el esperado clásico paisa entre Atlético Nacional y el DIM, un partido clave de la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025. El regreso del destacado juez antioqueño genera alta expectativa, especialmente entre la afición de Nacional, a pesar de que en el último clásico que dirigió (una victoria 5-2 para Nacional) no mostró ninguna tarjeta. Roldán estará asistido por John León y Jhon Gallego, con Leonard Mosquera en el VAR, en un compromiso que tiene a ambos equipos con mínimas opciones de clasificar a la final.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ha revelado la lista de árbitros para la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, y la principal novedad es el regreso del juez antioqueño Wilmar Roldán.

    Tras su reaparición en el listado de designaciones, se confirmó que Roldán será el árbitro central del esperado clásico entre Atlético Nacional y el DIM.

    La última vez que Wilmar Roldán impartió justicia en el clásico montañero, el resultado fue una contundente victoria 5-2 a favor del verde paisa sobre el rojo de la montaña.

    Un detalle particular de aquel compromiso fue que el árbitro no mostró ni una sola tarjeta durante todo el encuentro.

    Para este crucial partido de la fecha 5, Roldán estará asistido en las bandas por John León y Jhon Gallego, ambos del departamento de Caldas.

    ¿Habrá otra fiesta de goles y sin tarjetas? Vuelve Wilmar Roldán y pitará el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    En cuanto al manejo de la tecnología, el VAR para el compromiso será Leonard Mosquera del Departamento de Antioquia, y como AVAR estará Stivenson Celeita, de Bogotá.

    La designación de Roldán genera alta expectativa entre las dos hinchadas, particularmente entre los seguidores de Atlético Nacional, quienes históricamente han mostrado inconformidad con esta elección.

    A pesar de las reacciones que pueda generar, Wilmar Roldán es considerado uno de los árbitros más destacados del país.

    Con estas credenciales, Roldán será el encargado de impartir justicia en este importante compromiso de la Liga BetPlay, que tiene en vilo a las aficiones de ambos equipos.

    Como se recordará, al clásico llegarán los dos equipos con pequeñas posibilidades de lograr clasificar a la final.

    Más noticias de la Liga BetPlay

    Noticias relacionadas

    ¿Cuándo juegan el DIM y Atlético Nacional? Arranca la cuarta fecha de los cuadrangulares

    Así van los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay ¿qué pasó con los paisas?

    ¿Y la goleada? Ni el DIM, ni Atlético Nacional, lograron marcar en el clásico paisa

    ¡Qué siga la emoción! Arranca la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Los visitantes no van a ir o qué? Atlético Nacional confirmó que hay más de 9 mil boletas disponibles para norte donde se hacen los del DIM

    ¿Los visitantes no van a ir o qué? Atlético Nacional confirmó que hay más de 9 mil boletas disponibles para norte donde se hacen los del DIM

    ¡Un Rei para el Rey! Rueda cada vez más cerca de Atlético Nacional

    ¡Un Rei para el Rey! Rueda cada vez más cerca de Atlético Nacional

    Finales exitosas clausuran la Copa Atlético Nacional 2025 en Guarne

    Finales exitosas clausuran la Copa Atlético Nacional 2025 en Guarne

    ¡No estaban sancionados! Hinchas del DIM ‘castigaron’ al ´Poderoso’ por los malos resultados y no llenaron el Atanasio

    ¡No estaban sancionados! Hinchas del DIM ‘castigaron’ al ´Poderoso’ por los malos resultados y no llenaron el Atanasio

    ¡Increíble, pero cierto! El DIM aún tiene posibilidades de ser finalista, estas son las cuentas

    ¡Increíble, pero cierto! El DIM aún tiene posibilidades de ser finalista, estas son las cuentas


    [grupos] [fixture items="7"]