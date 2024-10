Barcelona, 24 dic (EFE).- El pívot del Barça Willy Hernangómez valoró en una reciente entrevista con EFE que el torneo Preolímpico que se disputará en Valencia del 2 al 7 de julio será "muy difícil", aunque subrayó que la selección española depende de sí misma y lo dará "todo" para participar en los Juegos Olímpicos de París.

"El grupo es muy difícil, cualquiera puede meterse. Es una especie de minitorneo de clasificación y va a ser muy difícil. Tenemos posibilidades tanto de meternos como de no hacerlo. Dependemos de nosotros mismos y vamos a darlo todo", aseguró.

España se medirá a Líbano y Angola en el Grupo A del torneo Preolímpico, mientras que el Grupo B estará formado por Polonia, Finlandia y Bahamas. Los dos primeros de cada grupo accederán a un cruce de semifinales (primero contra segundo), de donde saldrán los dos finalistas que se disputen la plaza olímpica.

Hernangómez afirmó que competir en unos Juegos Olímpicos "es el sueño de cualquier deportista" y consideró que los baloncestistas son "unos afortunados" en comparación con otros "atletas que trabajan toda una vida para poder clasificarse".

Asimismo, el internacional español remarcó que su "cabeza para nada está puesta ahora" en la selección, sino que solo piensa "en el Barça y en los torneos que vienen ahora".

Lecciones de Scariolo aplicadas al Barça

Después de ocho años en la NBA (2016-2023), el pívot reveló que en el Barça han aprovechado "muchas cosas de Sergio (Scariolo) y de la selección" a las que está "acostumbrado en el baloncesto europeo" porque le "ayudan" a él en su proceso de adaptación y, de este modo, también "pueden ayudar al equipo en muchas facetas".

"En la manera en la que puedo jugar, en la que puede jugar el equipo, en la que puedo ayudar en defensa… Son cosas con las que en la selección me he sentido muy cómodo porque Sergio (Scariolo) ha sabido apretarme, estudiarme, enseñarme a ser mejor jugador y a poder hacer muchas cosas", detalló.

Aun así, Hernangómez admitió la dificultad de trasladar su rendimiento en el Eurobasket 2022, en el que España se coronó campeona y él fue nombrado MVP del torneo con una media de 17,2 puntos y 6,9 rebotes, a una temporada regular.

"El Eurobasket fueron menos partidos, yo jugaba más minutos y era una manera diferente de jugar también. Aquí es una temporada mucho más larga. Uno de los objetivos es estar sano todo el año y jugar en todos los momentos importantes", remarcó.

Con todo, el internacional español opinó que cuando se "siente cómodo" jugando en el Barça se le "ve bien, como al Willy de la selección", aunque incidió en que no es un jugador que se fije en los registros individuales para motivarse o marcarse objetivos.

"La única estadística en la que me fijo es en quién gana el título, en el número uno. Eso es lo que quiero. He aprendido que los premios individuales no son tan importantes como ganar títulos colectivos. Nadie se va a acordar de que has sido el mejor jugador de una jornada, pero si ganas una Liga, una Euroliga o una Copa del Rey sí que se te va a recordar", declaró.

Por: EFE