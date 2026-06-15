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Resumen: Cualquier persona que tenga información relevante sobre su ubicación actual, o que lo haya visto deambulando en los últimos días, puede comunicarse de manera inmediata

Willington Ochoa Cuervo desapareció en Robledo La Huerta y su familia lo busca

Minuto30.com .- Se solicita la valiosa colaboración de la ciudadanía y de las autoridades para dar con el paradero de Willington Ochoa Cuervo, un joven de 23 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el pasado 13 de junio de 2026.

De acuerdo con la información suministrada por sus allegados, el hombre fue visto por última vez en el sector de Robledo La Huerta, ubicado en la ciudad de Medellín.

Al momento de su desaparición, Willington llevaba puesto un jean azul, una camiseta alusiva a la Selección Colombia, tenis negros con blanco y una gorra de la marca Totto en colores negro y rojo.

Ademásse conoció que el joven cuenta con dos tatuajes, uno en la mano derecha con el número «777» y otro con el nombre «Pedro Jose» plasmado en su muñeca derecha.

Sus familiares hacen un llamado urgente a toda la comunidad antioqueña para ayudar a que el joven regrese sano y salvo a su hogar.

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Cualquier persona que tenga información relevante sobre su ubicación actual, o que lo haya visto deambulando en los últimos días, puede comunicarse de manera inmediata a la línea celular 318 532 4129.

Comparte esta información para lograr que Willington Ochoa Cuervo regrese a casa.