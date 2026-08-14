Willington Montoya desapareció en Concordia

Resumen: Willington Montoya Sánchez, conocido con el apodo de “El Crespo”, tenía 21 años al momento de su desaparición, ocurrida el 22 de junio de 2026 en el área urbana de Concordia, Antioquia. Se desconoce la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer. Como accesorio, portaba una cadena plateada alrededor del cuello.
Willington Montoya Sánchez, conocido con el apodo de “El Crespo”, tenía 21 años al momento de su desaparición, ocurrida el 22 de junio de 2026 en el área urbana de Concordia, Antioquia. Se desconoce la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer. Como accesorio, portaba una cadena plateada alrededor del cuello.
Es de contextura delgada, piel trigueña y rostro ovalado. Tiene cabello corto, ondulado y castaño oscuro, ojos negros de tamaño mediano, nariz recta y boca mediana con labios medianos. Presenta barba despoblada, tipo chivera y rasurada, y tiene las orejas perforadas.
Entre sus señales particulares se encuentran una pequeña cicatriz de cortada en el lado izquierdo de la frente, un tatuaje de una coronita de aproximadamente una pulgada en la cara interna del antebrazo derecho y una cicatriz de aproximadamente 8 centímetros en la cara externa del mismo antebrazo, producto de una cirugía.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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